Según Goal.com, el defensa del FC Barcelona, Gerard Martín, ha reconocido a su compañero Lamine Yamal como el principal candidato al Balón de Oro 2026. En opinión del jugador, este talentoso joven delantero es actualmente el mejor futbolista del mundo. Así lo informa Goal.com informa .

A medida que se acerca el proceso de votación global, los debates sobre quién ganará el máximo galardón se intensifican en el mundo del fútbol. En una entrevista con el canal catalán TV3, Gerard Martín destacó el enorme impacto ofensivo de Yamal bajo la dirección de Hansi Flick.

Asimismo, el defensa exigió que su otro compañero, Pau Cubarsí, sea valorado como merece. El central de 19 años, formado en La Masia, ha completado una temporada exitosa tanto en el club como en la selección, siendo nominado al Balón de Oro 2026 y al Trofeo Kopa.

Los defensas merecen reconocimiento

Los logros de Pau Cubarsí la temporada pasada son dignos de elogio. Triunfó con la selección española en la Copa del Mundo 2026 y conquistó La Liga y la Supercopa de España con el FC Barcelona.

Gerard Martín señaló que los defensas a menudo no reciben la misma atención mediática que los delanteros, pero que los resultados de Cubarsí son suficientes para aspirar a lo más alto. Según el jugador, la contribución global a lo largo de la temporada debe ser el factor determinante para el premio.

Por su parte, Gerard Martín se acerca a un hito importante en su carrera. Está a punto de alcanzar los cien partidos con el FC Barcelona y se está consolidando en el once inicial del equipo.

La madurez psicológica del equipo

El defensa destacó que el vestuario del club catalán es mucho más sereno y profesional que en temporadas anteriores. Según él, el equipo ha aprendido a gestionar situaciones difíciles durante los partidos y ha ganado en experiencia.

«Una situación como la de hace dos años en la Champions League contra el Inter ya no volverá a ocurrir. Desde entonces, el equipo ha acumulado mucha experiencia y ha madurado», añadió Gerard Martín.

Al FC Barcelona le espera un calendario muy exigente. En los duelos de La Liga y la Champions League, se espera que la solidez de la línea defensiva liderada por Pau Cubarsí sea clave para el éxito del equipo.