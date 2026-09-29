Drama en la Liga de Naciones: ¡Olise tumba a Bélgica, Italia arrolla a Turquía!

La segunda jornada de la UEFA Nations League concluyó con duelos estelares y resultados inesperados. En el Grupo 1 de la Liga A, la selección de Francia logró una victoria agónica por 1-0 en su visita a Bélgica, gracias a un gol solitario de Michael Olise, quien entró desde el banquillo en el minuto 88, alcanzando así los 6 puntos.

En el otro encuentro del grupo, Italia goleó 4-1 a Turquía en Bursa. En la Liga B, la noche fue de fútbol ofensivo: Suecia se colocó líder en solitario tras vencer 3-1 a Polonia, mientras que Bosnia y Herzegovina ganó 4-2 en un duelo frenético en Rumanía; el choque entre Hungría e Irlanda del Norte terminó sin goles (0-0).

«El disparo de Olise en el 88, el recital italiano y un drama de 6 goles»: los 5 puntos clave de la 2.ª jornada

Hechos más importantes de los encuentros disputados la noche del 28 de septiembre:

La victoria francesa en los últimos minutos: Michael Olise, quien entró al campo en el minuto 77 durante el tenso duelo contra Bélgica, marcó el único gol de la victoria en el minuto 88;

Clase magistral de Italia en Bursa: La «Squadra Azzurra» triunfó 4-1 en territorio turco gracias a los goles de Bastoni, Frattesi, Kayode y F. Esposito;

Suecia vence a Polonia y se pone líder: Los goles de Nygren, Ayari y Gyökeres dieron a los suecos una victoria sólida por 3-1 y 6 puntos en el grupo;

4 goles de Bosnia en Rumanía: A pesar de jugar fuera de casa, los bosnios castigaron cuatro veces a la defensa rumana para asegurar 3 puntos vitales (4-2);

Silencio sin goles en el Grupo 2 de la Liga B: Tras el 0-0 entre Georgia y Ucrania, las selecciones de Irlanda del Norte y Hungría tampoco lograron ver puerta.

UEFA Nations League: Clasificación de los encuentros centrales de la 2.ª jornada

Tabla de resultados oficiales y estadísticas principales:

Liga y grupo Equipos enfrentados Resultado final Goleadores Punto de inflexión del partido Liga A, Grupo 1 Bélgica — Francia 0:1 Olise (88) Cambio exitoso en el minuto 77 y gol en los instantes finales Liga A, Grupo 1 Turquía — Italia 1:4 Yilmaz (47) — Bastoni (9), Frattesi (22), Kayode (27), F. Esposito (50) Italia sentenció el partido con 3 goles en la primera parte Liga B, Grupo 4 Suecia — Polonia 3:1 Nygren (8), Ayari (63), Gyökeres (72) — Szymanski (43) Superioridad absoluta del trío ofensivo sueco liderado por Gyökeres Liga B, Grupo 4 Rumanía — Bosnia 2:4 Birligea (28), Cicaldau (62) — Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40), Mahmic (55) Un espectáculo de fútbol ofensivo con 6 goles Liga B, Grupo 2 Irlanda del Norte — Hungría 0:0 — Defensa férrea y falta de acierto

Análisis táctico: ¿Por qué los grandes apuestan por la nueva generación?

Conclusiones de los analistas deportivos internacionales:

«El valor incalculable del banquillo francés»: El equipo de Didier Deschamps no pudo romper la defensa disciplinada de Bélgica durante mucho tiempo; sin embargo, la profundidad de plantilla y la entrada de jóvenes talentos como Olise y Cherki decidieron el destino del partido — esto demuestra la capacidad de Francia para ganar por talento individual incluso en partidos cerrados;

La obra maestra táctica de Italia en Bursa: La Italia de Luciano Spalletti mostró una frialdad total en el ambiente hostil turco; la incorporación ofensiva de los laterales (goles de Kayode y Bastoni) y la presión alta desmantelaron el plan defensivo turco en 30 minutos;

La intensa carrera en la Liga B: Suecia, gracias al estado de forma de Viktor Gyökeres, avanza con paso firme hacia la Liga A; la victoria de Bosnia en Rumanía significa que la lucha en el grupo será hasta el último segundo.

¿Crees que Italia ha demostrado con esta goleada que ha recuperado su nivel de campeón o que la defensa turca cometió demasiados errores? ¿Es el heroísmo de Olise suficiente para entrar en el once titular de los «Bleus»? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte el análisis del fútbol europeo!