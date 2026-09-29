Prueba de una cámara externa de 1 pulgada para el Huawei Mate 90 Pro Max

Huawei ha demostrado el funcionamiento de un módulo de cámara externo único diseñado para el Huawei Mate 90 Pro Max, parte de su próxima línea de dispositivos insignia. Según ixbt.com, este nuevo dispositivo no es una simple lente adicional, sino un sistema de captura independiente completo que lleva las capacidades del smartphone a un nivel completamente nuevo. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo módulo externo cuenta con un gran sensor de 1 pulgada, destinado a garantizar una calidad de imagen de nivel profesional. Este enfoque permite eludir las limitaciones tradicionales de la fotografía móvil, combinando las funciones de una cámara compacta con las de un smartphone avanzado.

Capacidades y especificaciones técnicas

El sistema óptico del dispositivo externo también es destacable. El módulo está equipado con un objetivo que cubre una distancia focal amplia de 24–240 mm. Además, el sistema ofrece un zoom óptico 10x y un zoom digital 100x, lo que permite capturar objetos distantes con alta precisión.

La característica principal es que este módulo no utiliza las cámaras internas del smartphone. El Huawei Mate 90 Pro Max actúa aquí solo como mecanismo de montaje, pantalla, sistema operativo y plataforma de procesamiento.

Control y perspectivas futuras

El proceso de control del módulo se realiza directamente a través de la pantalla del smartphone y su aplicación de cámara nativa. Esto proporciona al usuario la comodidad de trabajar con equipos profesionales mediante una interfaz familiar, sin configuraciones complejas adicionales.

Los expertos señalan que la diferencia clave entre este dispositivo y los teleobjetivos tradicionales es su autonomía total. Todo el conjunto, desde el sensor hasta el objetivo, funciona como un sistema fotográfico independiente. Teóricamente, dicha cámara podría adaptarse a otros tipos de smartphones que cuenten con el soporte y la interfaz de conexión adecuados.

Según la información más reciente sobre la presentación de la compañía, el lanzamiento oficial de los smartphones de la serie Huawei Mate 90 está programado para el 1 de octubre a las 10:00, hora de Pekín. Las ventas de los nuevos dispositivos comenzarán oficialmente ese mismo día a las 12:08.