Sarina Wiegman realiza cambios importantes en la selección de Inglaterra

La seleccionadora del equipo femenino de Inglaterra, Sarina Wiegman, ha realizado cambios drásticos en su convocatoria antes del crucial partido de clasificación para la Copa Mundial contra Grecia. Chloe Kelly y Ella Toone, figuras clave en los últimos años, han quedado fuera del equipo principal. Según Goal.com, las campeonas de Europa, que no lograron la clasificación directa tras una dura derrota ante España en la fase de grupos, necesitaban renovar la plantilla antes de los partidos decisivos de octubre. Así lo informa Goal.com informa .

Chloe Kelly y Ella Toone se habían convertido en piezas fundamentales de Inglaterra desde la victoria en la Eurocopa 2022. Sin embargo, desde el inicio de la temporada, Kelly solo ha jugado uno de los cinco primeros partidos con el Arsenal. En el caso de Ella Toone, su falta de minutos en el Manchester United, tras haber comenzado varios encuentros desde el banquillo, habría motivado esta decisión. A pesar de ello, Toone había demostrado una recuperación en su nivel con goles y asistencias recientes.

Oportunidad para los jóvenes talentos

Ante la creciente competencia, la seleccionadora ha convocado por primera vez a Lexi Potter, la talentosa centrocampista de 20 años del Chelsea. La regularidad de Potter con el club londinense no ha pasado desapercibida. Además, Erika Parkinson, que juega en el North Carolina Courage de EE. UU., regresa a la selección. El buen rendimiento de las jóvenes ha dejado fuera a jugadoras experimentadas en el ataque y el centro del campo.

La defensa también presenta novedades. Jugadoras como Lotte Wubben-Moy y Taylor Hinds, con pocos minutos en el Arsenal, no han sido incluidas. Por otro lado, Niamh Charles, quien regresó a las canchas con el Manchester City tras una lesión, y la central del Liverpool, Grace Fisk, han sido llamadas. Aggie Beever-Jones, quien ha tenido problemas físicos en las últimas semanas, se queda fuera en esta ocasión.

Cambios en la portería

También hubo cambios obligados en la portería. Ellie Roebuck, operada del hombro en verano, aún no ha jugado esta temporada. Su lugar lo ocupa Khiara Keating, quien fichó por el Liverpool este verano y cuenta con continuidad. La convocatoria incluye a las siguientes jugadoras:

Porteras: Hannah Hampton, Khiara Keating, Anna Moorhouse

Defensas: Lucy Bronze, Jess Carter, Niamh Charles, Grace Fisk, Alex Greenwood, Maya Le Tissier, Esme Morgan, Leah Williamson

Inglaterra se enfrentará a Grecia en octubre en un partido decisivo para la clasificación al Mundial de Brasil. El renovado equipo de Sarina Wiegman buscará superar este desafío y cumplir con sus objetivos.