Lionel Messi se prepara para su último partido con la selección de Argentina

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Lionel Messi se prepara para su último partido con la selección de Argentina

Lionel Messi, quien se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos con la selección de Argentina, está a punto de poner fin a su carrera internacional. El ocho veces ganador del Balón de Oro se prepara para despedirse oficialmente en octubre, en su último partido ante su afición. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, se espera que este histórico encuentro contra Benín sea el último partido del jugador con la camiseta nacional. El duelo, que tendrá lugar el 6 de octubre, se celebrará en el famoso estadio «El Monumental», con capacidad para 84 000 espectadores.

El jugador expresó su gratitud a sus seguidores con un emotivo mensaje en sus redes sociales. «Último partido. La camiseta de toda una vida», escribió el delantero en su publicación de despedida, acompañada de un video especial.

Una camiseta especial y una decisión emocional

El video muestra a Lionel Messi cambiando su camiseta habitual por una edición especial de Adidas Argentina, con su nombre en letras doradas y su legendario número 10. También mostró sus botas blancas, preparándose para su último compromiso internacional.

Cabe recordar que en agosto, Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la selección nacional. Al hablar sobre su difícil y dolorosa, pero meditada decisión, reflexionó sobre sus años en el equipo y los triunfos alcanzados.

En su declaración, el jugador recordó haber disputado 207 partidos con la selección, anotando 125 goles y brindando 64 asistencias. «Siempre dejé todo en la cancha por esta camiseta, para darles alegría y hacerles sentir orgullosos de ser argentinos», destacó en aquel momento.

Venta y precios de las entradas

Según el medio Foot Mercato, la venta de entradas para este histórico encuentro comenzará el martes por la noche. Los precios, establecidos por la Asociación del Fútbol Argentino, oscilan entre los 52 y 278 euros según la ubicación.

Hay diversas categorías de entradas disponibles para los aficionados, incluyendo asientos de 104, 185 y 260 euros. Además, para facilitar la asistencia de familias y jóvenes, los niños podrán disfrutar de este partido de despedida por solo 17 euros.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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