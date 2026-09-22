El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se prepara para su último partido con la camiseta nacional. El delantero del Inter Miami confirmó que lucirá una equipación especial en el encuentro de despedida contra Benín, que marcará el fin de su histórica carrera internacional. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el jugador de 39 años había anunciado oficialmente que pondría fin a su trayectoria internacional tras su brillante participación en su sexta Copa del Mundo. Convocado especialmente por el seleccionador Lionel Scaloni, el delantero defenderá los colores de Argentina por última vez el 6 de octubre en el estadio Monumental ante Benín.

Histórico partido de despedida y camiseta especial

Este partido amistoso está planeado como un homenaje único dedicado a los inmensos servicios prestados por el legendario jugador en el escenario internacional. Millones de aficionados en todo el mundo, incluidos los seguidores uzbekos, esperan con gran emoción esta velada cargada de sentimientos.

El martes, Lionel Messi mostró en sus redes sociales la camiseta especial dedicada a esta fecha importante. En un video publicado en Instagram, se presenta la equipación diseñada exclusivamente para el partido de la selección, acompañada de la frase « Último partido… La camiseta de toda una vida » .

Un legado inmenso que abarca dos décadas

A lo largo de sus más de veinte años de carrera en la selección, Lionel Messi disputó 207 partidos con Argentina. Actualmente posee todos los récords principales, siendo el jugador con más partidos en la historia del equipo, además de sumar 125 goles y 68 asistencias.

Su palmarés internacional constituye una verdadera página de la historia del fútbol. Incluye la medalla de oro olímpica de 2008, los títulos de la Copa América 2021 y 2024, así como la Finalissima 2022.

Sin embargo, el legado internacional del jugador se consolidó con la victoria en la Copa del Mundo de Catar 2022. Siendo el héroe del torneo, se espera que este partido de despedida de Lionel Messi marque el cierre de uno de los capítulos más brillantes de la historia del deporte.