Emiliano Martínez habló sobre el partido de despedida de Lionel Messi

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Emiliano Martínez habló sobre el partido de despedida de Lionel Messi

El portero de la selección argentina, Emiliano Martínez, anunció que está preparando activamente un partido de despedida inolvidable en casa para la leyenda del fútbol nacional, Lionel Messi. Según la idea, este encuentro previsto para octubre debería convertirse en una última celebración especial para el capitán del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

Según ESPN Argentina, la plantilla de 37 jugadores de la selección nacional ha iniciado una concentración en el marco de la fecha FIFA. El partido contra la selección de Benín en el «Estadio Monumental» de Buenos Aires se espera que sea el último encuentro de Lionel Messi con la camiseta nacional ante sus compatriotas. Las entradas agotadas garantizan un ambiente especial en el estadio.

El portero, apodado «Dibu», no ocultó en su entrevista que la decisión de Messi de poner fin a su carrera en la selección fue algo inesperada para él: «Para ser honesto, pensé que ya había dejado la selección. Tener la oportunidad de despedirse dignamente en suelo argentino es un gran sueño para él y haremos todo lo posible para que este día sea inolvidable», dijo Martínez.

La dolorosa derrota en la final de la Copa del Mundo

A pesar del ambiente festivo y la gran emoción, el equipo aún no ha olvidado la dura derrota en la final del último gran torneo. La derrota por 0-1 en el partido decisivo contra España hace dos meses aún no ha sanado por completo el dolor en los corazones de los jugadores.

El portero se refirió a esto específicamente: «Es bueno haber llegado a otra final, pero lamentablemente no pudimos ganar. Esa espina se quedará en mi corazón por mucho tiempo». A pesar de ello, los jugadores de la selección tienen como objetivo dejar de lado toda tristeza y rendir un homenaje digno a su capitán.

Evento histórico y desafíos futuros

Con el fin de hacer la velada histórica aún más significativa, la federación nacional de fútbol invitó a todo el plantel campeón de la Copa del Mundo de Catar 2022, así como a sus familias, como invitados de honor en la tribuna. Esto sin duda hará que el ambiente en el estadio sea aún más emotivo.

El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni enfrenta un difícil desafío psicológico. El equipo debe mantener su competitividad sin dejarse llevar por el espíritu festivo. Una vez finalizada la ceremonia de despedida, la dirección deberá trabajar en la estabilización del futuro de la selección, que se quedará sin su principal creador de juego.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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