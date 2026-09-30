El Manchester City podría enfrentar graves sanciones y la expulsión del campeonato

·6·Deportes
El Manchester City podría enfrentar graves sanciones y la expulsión del campeonato

Un suceso sin precedentes ha sacudido al fútbol inglés. Según un comunicado oficial de la Premier League, el Manchester City ha sido declarado culpable de graves infracciones de las normas financieras. Las acusaciones sobre 115 cargos han sido confirmadas, provocando un gran revuelo en toda la comunidad futbolística. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente, una pregunta clave preocupa a expertos y aficionados: ¿qué castigo le espera al equipo diez veces campeón de la Premier League? Las posibles consecuencias son muy graves, incluyendo multas astronómicas, deducción de puntos, prohibición de fichajes e incluso la expulsión de la Premier League.

Los escenarios más extremos y el riesgo de descenso

Según el diario Bild, el reconocido periodista británico Ben Jacobs ha publicado sus pronósticos sobre el peor escenario posible. En su opinión, aunque parezca difícil de ejecutar en la práctica, el Manchester City podría ser descendido hasta la quinta división del fútbol inglés.

La radio y el sitio web Talksport también han cubierto este alarmante escenario. La English Football League (EFL), que abarca las tres divisiones profesionales por debajo de la Premier League, ha manifestado su disposición a colaborar estrechamente con la Premier League. En caso de aplicarse las medidas más drásticas, esto podría llevar a la exclusión del Manchester City no solo de la Premier League, sino de todas las divisiones de la EFL.

Si se tomara una decisión tan severa, el famoso club correría el riesgo de desaparecer por completo del fútbol profesional inglés. El periodista Ben Jacobs señaló al respecto: «Según mi información, la Premier League exige una deducción de puntos sin precedentes e incluso el descenso del Manchester City a una división inferior».

Está claro que este desarrollo de los acontecimientos afectará no solo al futuro del equipo, sino también a todo el sistema financiero y legal del campeonato inglés. La directiva del club se prepara actualmente para defender su posición ante la situación actual.

Manchester CityPremier LeagueFútbolInglaterraFichajes
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Manchester City no será despojado de sus títulos y trofeos pasadosEl Manchester City no será despojado de sus títulos y trofeos pasados26 septiembre 22:56Ferran Soriano se dirige al personal del Manchester CityFerran Soriano se dirige al personal del Manchester CityAyer 23:51Joe Hart opina sobre los escándalos financieros en torno al Manchester CityJoe Hart opina sobre los escándalos financieros en torno al Manchester CityAyer 14:54Caso Manchester City: Andy Burnham pide no sacar conclusiones precipitadasCaso Manchester City: Andy Burnham pide no sacar conclusiones precipitadas26 septiembre 00:38Roy Keane critica duramente a Manchester CityRoy Keane critica duramente a Manchester City27 septiembre 01:31Wayne Rooney se opone a retirar los títulos de Manchester CityWayne Rooney se opone a retirar los títulos de Manchester CityAyer 23:00
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov