El Manchester City podría enfrentar graves sanciones y la expulsión del campeonato

Un suceso sin precedentes ha sacudido al fútbol inglés. Según un comunicado oficial de la Premier League, el Manchester City ha sido declarado culpable de graves infracciones de las normas financieras. Las acusaciones sobre 115 cargos han sido confirmadas, provocando un gran revuelo en toda la comunidad futbolística. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente, una pregunta clave preocupa a expertos y aficionados: ¿qué castigo le espera al equipo diez veces campeón de la Premier League? Las posibles consecuencias son muy graves, incluyendo multas astronómicas, deducción de puntos, prohibición de fichajes e incluso la expulsión de la Premier League.

Los escenarios más extremos y el riesgo de descenso

Según el diario Bild, el reconocido periodista británico Ben Jacobs ha publicado sus pronósticos sobre el peor escenario posible. En su opinión, aunque parezca difícil de ejecutar en la práctica, el Manchester City podría ser descendido hasta la quinta división del fútbol inglés.

La radio y el sitio web Talksport también han cubierto este alarmante escenario. La English Football League (EFL), que abarca las tres divisiones profesionales por debajo de la Premier League, ha manifestado su disposición a colaborar estrechamente con la Premier League. En caso de aplicarse las medidas más drásticas, esto podría llevar a la exclusión del Manchester City no solo de la Premier League, sino de todas las divisiones de la EFL.

Si se tomara una decisión tan severa, el famoso club correría el riesgo de desaparecer por completo del fútbol profesional inglés. El periodista Ben Jacobs señaló al respecto: «Según mi información, la Premier League exige una deducción de puntos sin precedentes e incluso el descenso del Manchester City a una división inferior».

Está claro que este desarrollo de los acontecimientos afectará no solo al futuro del equipo, sino también a todo el sistema financiero y legal del campeonato inglés. La directiva del club se prepara actualmente para defender su posición ante la situación actual.