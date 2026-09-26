Paulo Dybala no pudo asistir al partido de despedida de la selección argentina

El delantero de la Roma, Paulo Dybala, se enfrentó a un serio dilema entre los intereses del club y los de la selección nacional. Según Goal.com, el entrenador de los romanos, Gian Piero Gasperini, prohibió estrictamente al futbolista argentino viajar a Buenos Aires para participar en el partido de despedida de Lionel Messi con la selección. Así lo informa Goal.com informa .

La Asociación del Fútbol Argentino había enviado una invitación como invitado de honor a todos los jugadores ganadores de la Copa del Mundo 2022 para el partido contra Benín, que se disputará en octubre en el estadio «Estadio Monumental». Sin embargo, el cuerpo técnico expresa su preocupación por los largos vuelos intercontinentales y la interrupción del proceso de entrenamiento de los jugadores.

La postura firme del entrenador

Según La Gazzetta dello Sport, la directiva de los «giallorossi» y el cuerpo técnico priorizan mantener el liderazgo en la Serie A y la recuperación física. Dado que los pupilos de Gian Piero Gasperini se preparan para el próximo partido fuera de casa en Como, el entrenador no quiere que los jugadores se pierdan tres días de entrenamiento.

El técnico teme que los jugadores sufran vuelos agotadores de 14 horas y no logren recuperarse físicamente antes de partidos importantes. En particular, el viaje fue rechazado debido a la proximidad del encuentro contra el Como y el partido de la Champions League contra el Real Madrid.

El estado emocional del jugador

Para Paulo Dybala, rechazar la invitación para participar en el partido de despedida de una leyenda como Lionel Messi resulta moralmente muy difícil. Según se informa, el jugador deseaba sinceramente ver, aunque fuera desde la grada, el último partido de «La Pulga» con la camiseta de la «Albiceleste».

Sin embargo, las obligaciones profesionales y los deberes con el club prevalecieron. Aunque Dybala no ha sido convocado recientemente por el equipo dirigido por Lionel Scaloni, se ha convertido en una de las figuras clave de la Roma esta temporada, sumando 4 asistencias en 5 partidos.

Para aclarar la situación, está previsto que el entrenador Gian Piero Gasperini mantenga una conversación personal con el jugador durante el entrenamiento del martes. A pesar de ello, se espera que el veto inicial del entrenador se mantenga.