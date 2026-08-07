El club turinés Juventus incorporó desde el Leverkusen al talentoso extremo de 18 años Kerim Alajbegović para reforzar su plantilla. El traspaso, valorado en 35 millones de euros, despertó un gran interés en el mundo del fútbol y se espera que el joven jugador brille en el futuro. Según Goal.com, el excentrocampista del equipo, Miralem Pjanić, confía en que su joven compatriota siga los pasos de la antigua estrella Paulo Dybala y alcance grandes éxitos en el gigante italiano. Sobre ello, Goal.com informa que.

La temporada pasada, Kerim Alajbegović jugó cedido en la Bundesliga austriaca y llamó la atención de todos con sus actuaciones. En 28 partidos del campeonato nacional, marcó 9 goles y dio 3 asistencias. Además, se convirtió en el jugador más joven en marcar varios goles en el campeonato austriaco y en el único futbolista de la competición que anotó cinco tantos y completó más de 50 regates con éxito.

La comparación entre Pjanić y Dybala

Miralem Pjanić, que jugó cuatro temporadas junto a Paulo Dybala en el club turinés, elogió el potencial del joven futbolista en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport. En su opinión, existen similitudes en cuanto al importe del traspaso y las características de los jugadores, pero lo más importante será lo que demuestre sobre el terreno de juego.

Pjanić declaró: « Queremos que Kerim siga el ejemplo de Paulo. Se trata de una inversión de un nivel similar; lo esencial es lo que ocurra sobre el terreno de juego. Dybala marcó muchos goles y ganó títulos con la Juventus. Alajbegović aún está en la etapa inicial y debe mantener la humildad, pero tiene suficiente potencial para desarrollar una carrera de alto nivel. »

Grandes actuaciones y advertencias con Bosnia y Herzegovina

Además de sus éxitos en el club, Kerim Alajbegović ya tuvo la oportunidad de destacar con la selección de Bosnia y Herzegovina durante el Mundial. Marcó un gol en el torneo y se convirtió en el líder de su país en número de regates. Sin embargo, Miralem Pjanić recordó al joven jugador que la responsabilidad de vestir la camiseta blanquinegra es muy grande.

El experimentado centrocampista destacó que es necesario respetar el legado dejado por las leyendas del club: « Cuando estás en la Juventus, sientes la responsabilidad de los campeones que vistieron esta camiseta antes que tú. Ahora lo más importante es que Kerim conozca mejor a sus compañeros y aprenda italiano cuanto antes, aunque no se nos den tan mal los idiomas. »