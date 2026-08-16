El Inter vence al Real Betis en su último amistoso de pretemporada

El Inter disputó su último partido de preparación antes de la nueva temporada 2026/2027 y venció por 1-0 al Real Betis. El encuentro, celebrado en el estadio San Nicola de Bari, fue el último examen serio de los milaneses antes del inicio del nuevo campeonato. Según ixbt.com y medios deportivos, esta victoria es importante para reforzar la preparación mental del equipo antes de los partidos oficiales. Goal.com informa de ello.

El inicio oficial de la nueva temporada del Inter está muy cerca: el equipo se enfrentará al Monza en la primera jornada. A exactamente siete días de ese partido, que se disputará en San Siro, el entrenador Chivu continúa definiendo su once titular y realizando pruebas. El encuentro proporcionó al cuerpo técnico la información necesaria para probar la nueva plantilla y los nuevos planteamientos tácticos.

Intensas acciones y ataques peligrosos

Desde el comienzo de la segunda parte, ambos equipos aumentaron el ritmo y crearon varias ocasiones peligrosas ante la portería rival. En el minuto 49, Pio Esposito recibió un pase vertical, realizó un regate característico «al estilo Milito» y envió el balón hacia el segundo palo, pero este salió tras tocar en un defensor. Poco después, la pareja formada por Sucic y Bonny también puso en dificultades a la defensa rival.

En el minuto 51, Sucic pasó el balón a Bonny, quien encontró a Dimarco, libre de marca en el segundo palo. Dimarco devolvió el balón al centro, pero el disparo de Bonny no encontró portería. En el minuto 56, Bonny lanzó un potente disparo raso desde fuera del área, pero el portero del Real Betis, Manu González, realizó una gran parada y desvió el balón a córner. En el minuto 59, el guardameta volvió a detener un potente disparo de zurda de Dimarco.

Un gol de debut que da la victoria

El único gol del partido, que decidió el encuentro, llegó en el minuto 82. Mkhitaryan provocó una falta en profundidad y Dimarco envió el balón de forma magistral hacia el segundo palo. Pavard lo devolvió de cabeza al centro y John Stones, que acababa de entrar al campo, marcó en su debut para adelantar a sus compañeros.

Según se informó, el nuevo fichaje Spence no participó en el encuentro pese a haber sido anunciado oficialmente. Thuram tampoco jugó porque aún no había recuperado su plena condición física. Sin embargo, la entrada de jugadores como Stones y Lautaro demostró que el equipo cuenta con más alternativas.

Esta victoria ayudará al Inter a reforzar su confianza antes del partido contra el Monza, que se disputará el 23 de agosto en San Siro. Los hombres de Chivu completarán sus últimos entrenamientos antes del inicio del campeonato y finalizarán su preparación para la temporada oficial.