Thomas Tuchel califica la derrota ante Argentina como una tortura

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Thomas Tuchel califica la derrota ante Argentina como una tortura

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, admitió que la dolorosa derrota en la semifinal de la Copa del Mundo contra Argentina se sintió como una verdadera «muerte» para él. En una entrevista para el documental «FA’s Reflections: England's World Cup Journey», el técnico alemán asumió toda la responsabilidad por los errores tácticos cometidos durante el partido. Esta derrota se convirtió en uno de los momentos más dolorosos del torneo para los ingleses. Así lo informa Goal.com.

A pesar de que Anthony Gordon adelantó a los ingleses al inicio del encuentro, los sudamericanos dieron la vuelta a la situación en la segunda mitad para llevarse la victoria. Anteriormente, Tuchel había atribuido este fracaso a los problemas tradicionales de los jugadores del país para controlar el balón. Sin embargo, el entrenador cambió su perspectiva y admitió que la causa principal fueron sus propios ajustes tácticos.

Error táctico y fatiga del equipo

Tuchel explicó que la fatiga física de los jugadores era evidente tras largos viajes a través de varios husos horarios y condiciones de altitud. La situación al inicio de la segunda parte y la lucha de Djed Spence por el balón decisivo sembraron el pánico en el equipo. Temiendo no poder soportar la presión del rival, el entrenador decidió cambiar a un esquema de 5-4-1.

«Perdimos una situación antes de la pausa de hidratación. En ese momento pensé: "No podemos soportar esto, es como la muerte"», confesó Tuchel. Según él, era demasiado pronto para pasar a un juego defensivo, y esa decisión permitió a Argentina tomar el control del campo.

Recuerdos dolorosos y futuro

El entrenador admitió que todavía no ha podido ver el partido completo. Solo la semana pasada, en St. George's Park, revisó algunos fragmentos con su cuerpo técnico. Tuchel subrayó que esta derrota dejará una cicatriz imborrable tanto en su corazón como en el de todo el equipo.

«Es un sufrimiento de un nivel inigualable. Lo veo por primera vez a través de los ojos de los comentaristas. Es mi cicatriz, la cicatriz de los jugadores, y tengo que vivir con ella», añadió el técnico. Para el seleccionador inglés, este análisis debería ser un paso importante para evitar errores similares en el futuro.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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