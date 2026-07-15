El seleccionador de España da detalles sobre las lesiones de Lamine Yamal y Pedro Porro

El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, puso fin a las preocupaciones sobre la salud de los líderes del equipo, Lamine Yamal y Pedro Porro, tras la victoria en semifinales de la Copa del Mundo contra Francia. Ambos jugadores parecieron tener problemas físicos en el partido que terminó con una victoria por 2-0. Así lo informa Goal.com informa .

Durante el encuentro, la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, preocupó a los aficionados al cojear en varias ocasiones. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al partido, Luis de la Fuente informó que había hablado con los médicos y que no se detectó ninguna lesión grave en el delantero de 17 años. Según sus palabras, el jugador estará listo para la final del domingo.

La situación del defensa Pedro Porro podría ser un poco más complicada. El jugador del Tottenham se vio obligado a abandonar el campo en el minuto 85 debido a dolores musculares y fue sustituido por Marcos Llorente. El entrenador señaló que el estado de Porro podría deberse a una sobrecarga y que el diagnóstico definitivo se conocerá tras los exámenes médicos.

Las reflexiones de Luis de la Fuente sobre la victoria

Según Goal.com, el entrenador expresó su orgullo por el crecimiento táctico y físico de su equipo. En su opinión, vencer a los campeones del mundo de 2018 no es solo cuestión de suerte, sino el resultado del talento profundamente arraigado y el trabajo en el sistema futbolístico español.

"Estoy impresionado por lo que es capaz este equipo y nuestras posibilidades de desarrollo son infinitas. Esto no es casualidad: es el resultado del talento, el trabajo, la dedicación y la resiliencia. Sabíamos que debíamos ir mejorando paso a paso durante el torneo y ahora estamos en una forma excepcional, tanto en lo futbolístico como en lo físico", destacó el seleccionador español.

Luis de la Fuente considera que los jugadores españoles son inigualables en el mundo en cuanto a la comprensión del juego. Según él, este logro pertenece no solo a la selección, sino a todos los clubes y entrenadores del país. Aunque el equipo está feliz por llegar a la final, siente que el objetivo aún no se ha cumplido por completo.

"Una final no es un lugar para usar frases literarias, hay que jugarla y ganarla. Nos espera el obstáculo más difícil. Valoro el camino recorrido, es precisamente ese camino el que nos hizo fuertes y nos permite sentir nuestros logros", concluyó el técnico.

La selección española espera ahora a su rival para el partido decisivo de la Copa del Mundo 2026. El hecho de que Lamine Yamal esté en buen estado de salud aumenta sin duda las posibilidades de campeonato de "La Roja".