Gvardiol sobre Yamal: Incluso en su peor día es imparable

Tras la dura derrota de Croacia ante España en la Liga de Naciones, el defensa Joško Gvardiol elogió el talento de la joven estrella rival, Lamine Yamal. En el encuentro disputado en Sevilla, los vigentes campeones del mundo lograron una victoria contundente al marcar cuatro goles sin respuesta. El jugador formado en el FC Barcelona acaparó todas las miradas con su brillante actuación. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, aunque el esfuerzo colectivo de la selección española fue digno de elogio, fue Yamal quien se convirtió en el protagonista principal sobre el césped. El joven extremo anotó dos goles y dio una asistencia clave. Esta situación supuso un serio quebradero de cabeza para la defensa croata, incluido Joško Gvardiol, quien juega en el Manchester City.

Problemas defensivos y el talento de Yamal

En su entrevista tras el partido, Gvardiol admitió abiertamente lo difícil que fue marcar al jugador rival. Según el defensa croata, es una tarea casi imposible detener a un talento de tal calibre en situaciones de uno contra uno. En su opinión, siempre se requiere de dos defensas para frenar a Yamal, y aun así, él logra imponer su superioridad.

«Sabemos qué tipo de jugador es Yamal. Si le das espacio para el uno contra uno, seguro que lo aprovechará. Siempre debe ser marcado por dos personas, a veces funcionó y otras no. Incluso en su peor día, es capaz de superar a sus rivales al menos diez veces», declaró Gvardiol, reconociendo la velocidad y técnica del oponente.

Demasiado respeto a los campeones del mundo

En opinión de Joško Gvardiol, los croatas mostraron demasiada timidez ante los campeones del mundo al inicio del partido. El gol encajado en los primeros minutos alteró el plan de juego del equipo, que tuvo dificultades para encontrar su ritmo. El experimentado defensa analizó las causas de la derrota reconociendo el nivel del rival.

«Fue un partido difícil y una derrota amarga al final. Tenemos que felicitarlos, no son campeones del mundo por casualidad. Sabíamos qué esperar, jugar fuera de casa contra un equipo así no es fácil, pero creo que les mostramos demasiado respeto. Encajamos un gol pronto, eso nos descolocó y fue difícil remontar», añadió.

El delantero Dion Drena Beljo, autor del único gol croata, también apoyó la opinión de su compañero. Destacó que la libertad de los españoles en el último tercio del campo y la falta de disciplina defensiva le costaron caro al equipo. Beljo reconoció el alto nivel del rival y no ocultó que el resultado final dejó un mal sabor de boca en el equipo.