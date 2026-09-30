Xiaomi lanza una nueva lavadora con tres tambores independientes

Xiaomi ha lanzado en el mercado chino la lavadora Mijia Triple-Tube Washing Machine Healthy Wash Pro, equipada con tres tambores independientes. Según ixbt.com, este dispositivo con una capacidad total de 14 kg destaca por su capacidad de lavar tres tipos de ropa diferentes de forma simultánea o por separado. Así lo informa Ixbt.com informa .

El tambor principal de la nueva máquina tiene capacidad para 11 kg de ropa, mientras que los dos tambores auxiliares pequeños tienen una capacidad de 1,5 kg cada uno. Estas secciones están diseñadas para lavar ropa interior, calcetines o ropa de bebé por separado, y los tres compartimentos pueden funcionar de forma independiente al mismo tiempo.

Capacidades técnicas y funciones

Las dimensiones del dispositivo son 598 × 570 × 850 mm. A pesar de contar con tres secciones, estas medidas son casi iguales a las de las lavadoras estándar de carga frontal de 10 kg. Además de la versión normal, se ofrece a los clientes una modificación con función de secado.

La versión con secado puede secar hasta 9 kg de ropa, con 7 kg en el tambor principal y 1 kg en cada uno de los tambores pequeños. Para evitar que la ropa se mezcle, cada tambor cuenta con su propio circuito de suministro de agua.

Inteligencia artificial y seguridad

El control del dispositivo se complementa con el sistema de IA Mijia Lingyun, basado en el gran modelo Xiaomi MiMo. El usuario puede describir el tipo de tejido, el color y el nivel de suciedad, tras lo cual el sistema sugiere los parámetros de lavado óptimos. Además, un dispensador de tres canales suministra automáticamente detergente para cada tambor, con una autonomía estimada de un mes.

Según el fabricante, la función de esterilización con agua fría garantiza la eliminación del 99,99 % de bacterias y virus, 99,99 % de hongos, más del 96 % de alérgenos y el 100 % de ácaros del polvo. Para evitar vibraciones fuertes, se ha utilizado un marco de acero único, un sistema de amortiguación y algoritmos de equilibrio automático que analizan las vibraciones en tiempo real.