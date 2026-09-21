«¡La Liga de Tebas y Negreira!»: La televisión del Real Madrid arremete contra el árbitro del derbi

Tras la finalización del derbi madrileño de la 7ª jornada de La Liga, las polémicas arbitrales han alcanzado un nuevo y tenso nivel. En el «Metropolitano», tras la derrota por 1-2 ante el «Atlético», la televisión oficial del «Real Madrid» (Real Madrid TV) lanzó acusaciones de una gravedad sin precedentes contra el árbitro principal Miguel Ángel Ortiz Arias.

En la emisión del club, no solo se analizó la expulsión de Huijsen en el minuto 50, sino que se mostraron fotograma a fotograma las duras faltas de los rivales Cristian Romero y Lee Kang-in, acusando abiertamente al árbitro de favorecer al «Atlético» y de no mostrar dos tarjetas rojas claras. El presentador del programa calificó duramente a La Liga como la «Liga de Tebas y Negreira», enfatizando que Ortiz Arias había mostrado su verdadera cara: «¡El Atlético no debería haber terminado con 10, sino con 9 jugadores en el campo!».

¿Qué decisiones polémicas hay detrás de estas duras declaraciones de Real Madrid TV, cómo responderá la dirección de La Liga a estas graves acusaciones y qué huella dejará este conflicto en la historia de los derbis madrileños?

«Dos rojas no mostradas y una ira abierta»: los momentos polémicos mostrados por Real Madrid TV

Las principales situaciones polémicas planteadas y emitidas en la televisión del club:

Minuto 37: La entrada de Cristian Romero sobre Bellingham: El árbitro mostró inicialmente amarilla a Jude, pero tras revisar el monitor del VAR, anuló su decisión para amonestar a Romero; sin embargo, el Real Madrid lo calificó de tarjeta roja directa, ya que Romero impactó con los tacos debajo de la rodilla de la estrella inglesa;

«¡Una tarjeta roja de manual!»: El presentador del programa calificó el hecho de que a Romero solo le mostraran amarilla como una vergüenza y un sesgo arbitral evidente;

Minuto 45: La falta de Lee Kang-in sobre Valverde: El centrocampista coreano propinó un peligroso pisotón con los tacos en el tobillo de Valverde en el centro del campo, pero el árbitro Arias ni siquiera le mostró una simple advertencia;

«El Atlético debía quedarse con 9»: Según Real Madrid TV, si se hubieran aplicado las reglas estrictamente, Romero y Lee Kang-in deberían haber sido expulsados en la primera parte;

Ataque directo al sistema de Negreira y Tebas: En la emisión oficial, el club acusó al árbitro de proteger los intereses de un sistema determinado y de tomar tales decisiones deliberadamente ante las cámaras.

Las situaciones más polémicas del derbi madrileño: Decisión arbitral y valoración de Real Madrid TV

Análisis de los dos episodios decisivos de la primera parte:

Momentos polémicos Incidente en el campo Decisión del árbitro Valoración oficial de Real Madrid TV Minuto 37 Romero impacta con los tacos bajo la rodilla de Bellingham Amarilla inicial a Bellingham, luego amarilla a Romero vía VAR «Tarjeta roja clara de manual, una gran vergüenza» Minuto 45 Lee Kang-in pisa el tobillo de Valverde con los tacos Se señaló la falta, pero no se mostró tarjeta «Segunda tarjeta roja clara, el rival debía quedarse con 9» Minuto 50 Dean Huijsen provoca un penalti en el área Tarjeta roja directa y penalti «Doble rasero y regalo al rival»

Análisis mediático y deportivo: ¿Qué consecuencias traerá este conflicto?

Conclusiones principales de los insiders y periodistas deportivos españoles:

Presión de Real Madrid TV y riesgo de sanción: El hecho de que la televisión del club acuse abiertamente a los árbitros de corrupción y de servir a un sistema podría provocar investigaciones y nuevas multas por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF);

Solidaridad entre Mourinho y los medios del club: La irónica declaración del entrenador José Mourinho tras el partido, «Al árbitro le faltó experiencia, es un árbitro de partidos pequeños», se alineó perfectamente con la postura de los medios del club;

Agudización de la crisis arbitral en La Liga: La disparidad flagrante en las decisiones del VAR en los duelos entre grandes cada jornada está dañando gravemente la imagen de la liga;

Tensión en la tabla: Debido a esta derrota, el equipo madrileño, ahora a 6 puntos del FC Barcelona, ha abierto un frente contra factores externos y la presión arbitral mientras busca romper su racha sin victorias.

Aunque el derbi madrileño haya terminado, el eco de las decisiones en el «Metropolitano» y las declaraciones explosivas de Real Madrid TV ocuparán la agenda del fútbol español durante mucho tiempo.

En tu opinión, ¿las faltas de Romero sobre Bellingham y de Lee Kang-in sobre Valverde merecían realmente la tarjeta roja directa? ¿Estás de acuerdo con la crítica dura y despiadada de Real Madrid TV hacia los árbitros? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte este candente análisis del derbi madrileño con todos los aficionados al fútbol y tus seres queridos!