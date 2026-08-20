Kavan Sullivan recibe una tarjeta roja contra el equipo de Lionel Messi

El partido de la MLS entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Philadelphia Union terminó con un ambiente tenso y numerosos incidentes. Según Goal.com, una pelea multitudinaria en los últimos minutos del encuentro captó la atención de aficionados y expertos. Goal.com informa de los hechos.

Se esperaba que el tiempo reglamentario terminara con empate 2-2. Sin embargo, en el minuto 12 del tiempo añadido comenzó un auténtico caos sobre el terreno de juego y la tensión entre ambos equipos alcanzó su punto máximo.

La tensión y la pelea multitudinaria sobre el terreno de juego

El conflicto comenzó después de que Quinn Sullivan, jugador del Philadelphia Union, cayera dentro del área. El defensa del Inter Miami Ian Fray agravó la situación al realizar una acción brusca contra su rival mientras pasaba por encima de él, que permanecía tendido en el césped.

Incapaz de tolerar ese contacto físico adicional, Quinn Sullivan reaccionó con dureza contra su rival. Esto también provocó las protestas de otros futbolistas sobre el terreno de juego y, en poco tiempo, el incidente se convirtió en una pelea en la que participaron numerosos jugadores.

Kavan Sullivan, un prometedor centrocampista de 16 años cuyo fichaje por el Manchester City se espera, acudió de inmediato para defender a su hermano. Se enfrentó al centrocampista del Inter Miami Yannick Bright y quedó rodeado por varios compañeros que intentaban separarlos.

La primera tarjeta roja y la suspensión

Después de controlar la situación y calmar a todos los jugadores implicados, el árbitro principal sancionó las infracciones. Kavan Sullivan y Yannick Bright, participantes en la pelea, recibieron tarjeta roja directa. Quinn Sullivan, quien inició el conflicto, fue castigado con tarjeta amarilla.

Esta tarjeta roja se convirtió en la primera expulsión de la carrera profesional de Kavan Sullivan. Debido a su infracción, el joven futbolista deberá cumplir automáticamente una suspensión de un partido.

Como consecuencia de esta sanción, el joven talento se perderá el próximo partido de la MLS de su equipo, como visitante ante Austin FC en agosto. Esta decisión provocará una pausa temporal en la participación de un jugador que está completando una excelente temporada con el representante de la Conferencia Este.