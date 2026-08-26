Bruno Fernandes elegido jugador de la temporada por la PFA

Los premios individuales más prestigiosos del fútbol inglés han sido entregados, y el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, se ha alzado con el galardón principal. Según información difundida por Sky Sports, el centrocampista portugués fue reconocido como el mejor jugador de la Premier League por la PFA (Asociación de Futbolistas Profesionales) al término de la temporada 2025-26. Así lo informa Goal.com señala .

Este reconocimiento es la continuación lógica de los enormes logros de Bruno Fernandes esta temporada. El experimentado centrocampista estableció un récord único en la Premier League al repartir 21 asistencias, superando las marcas de Thierry Henry y Kevin de Bruyne. Además, sumó 9 goles a su cuenta personal.

Los resultados de Bruno Fernandes fueron decisivos para que el Manchester United terminara tercero en el campeonato y lograra la clasificación a la Champions League bajo la dirección del entrenador Michael Carrick. Curiosamente, se convirtió en el primer jugador del Manchester United en ganar este prestigioso premio desde que Wayne Rooney lo hiciera en la temporada 2009-10.

Ganadores en el fútbol femenino y juvenil

Durante el evento, también se anunciaron los nombres de los ganadores en otras categorías. En particular, la delantera del Manchester City, Bunny Shaw, ganó el premio PFA femenino por segunda vez en su historia. Con 21 goles anotados durante la temporada, obtuvo su tercera Bota de Oro consecutiva y ganó la Women's Super League por primera vez con el Manchester City.

También se registraron resultados interesantes en las competiciones juveniles. El talento del Manchester City, Nico O'Reilly, fue elegido mejor jugador joven masculino del año por sus brillantes actuaciones y por ganar la medalla de bronce en la Copa del Mundo con la selección de Inglaterra. En la categoría femenina, Olivia Smith, del Arsenal, recibió este premio por segunda temporada consecutiva.

Otro evento significativo para la comunidad futbolística fue la entrega de los premios especiales al mérito de la PFA a las leyendas Sir Kenny Dalglish y Karen Carney por su inmensa contribución al juego y sus logros de toda una vida. Estos reconocimientos demuestran que el final de la temporada estuvo marcado no solo por las batallas en el campo, sino también por resultados históricos.