Frank Leboeuf señala al Arsenal como el gran favorito del campeonato inglés

El exdefensa de la selección francesa y campeón del mundo Frank Leboeuf considera al Arsenal el principal candidato a conservar el título de la Premier League en la temporada 2026-2027. En su opinión, el equipo de Mikel Arteta tiene una estabilidad y una ventaja clara de las que carecen sus rivales. informa .

Según Goal.com, el Arsenal trabaja activamente para reforzar su plantilla con el objetivo de defender dignamente el título conquistado la temporada pasada. La directiva del club ya ha incorporado a Bruno Guimarães, Christos Tzolis e Illan Meslier durante el mercado de fichajes.

El mercado de fichajes y los cambios en la plantilla

Además, según la información publicada por La Stampa, tras frustrarse un posible acuerdo con Vinícius Júnior, los Gunners también trabajan en el fichaje del delantero de la Juventus Kenan Yıldız para reforzar su línea ofensiva.

En una entrevista concedida a ESPN, Frank Leboeuf explicó su postura: «La razón es que los demás aspirantes no pueden visualizar plenamente su futuro. El Arsenal, en cambio, tiene objetivos claros y sabe que con su plantilla actual puede imponerse a los demás equipos».

La defensa y el papel de William Saliba

El exfutbolista se detuvo especialmente en el equilibrio de la pareja de centrales. Según señaló, los nuevos fichajes pueden ofrecer una competencia importante desde el banquillo, pero la pareja formada por William Saliba y Gabriel Magalhães es irremplazable.

«Si tuviera a Gabriel Magalhães y Saliba, me sentiría más fuerte que los demás. Si fuera aficionado del Arsenal, no tendría motivos para preocuparme», añadió Leboeuf.

Cabe recordar que el Arsenal iniciará su campaña en la temporada 2026-2027 el viernes 21 de agosto en casa contra el Coventry City, recién ascendido a la Premier League.