Se ha dictado resolución sobre 114 de los 115 cargos contra el Manchester City

Manchester City ha alcanzado un punto clave en el largo caso sobre las reglas financieras de la Premier League. Según los informes, una comisión independiente ha concluido que existen infracciones en 114 de los 115 cargos presentados contra el club.

Ahora, la cuestión principal es qué medidas se tomarán contra el club. La sanción aún no se ha determinado, Manchester City tiene la intención de apelar la decisión de la comisión.

La Premier League acusó al club en febrero de 2023 de haber infringido las normas financieras entre 2009 y 2018. Las audiencias de la comisión independiente sobre el caso tuvieron lugar entre septiembre y diciembre de 2024.

"Manchester City" ha negado las acusaciones desde el principio. Por ello, la decisión de la comisión no se considera definitiva, ya que el proceso de apelación determinará el destino final del caso.