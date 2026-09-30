Las autoridades financieras y fiscales de Kazajistán han desmantelado un gran esquema de «trigo gris» que implicaba la importación ilegal de grandes volúmenes de granos rusos, disfrazados como «producto kazajo» para ser reexportados a Uzbekistán y otros países de la región. Según documentos de investigación de las autoridades fiscales de la región de Kazajistán Occidental, aproximadamente 130 000 toneladas de trigo, con un valor total superior a los 11 200 millones de tenges, fueron exportadas a través de cadenas logísticas ilegales.

El grano se destinaba principalmente a los mercados de Uzbekistán, Afganistán y Tayikistán. Mediante contratos falsos con empresas ficticias y granjas, se ocultaron las tarifas de tránsito, causando graves daños por miles de millones de tenges a la compañía nacional «Ferrocarriles de Kazajistán» (KTJ) y al presupuesto estatal. Actualmente, 5 personas han sido imputadas en este importante caso de delito económico.

«130 000 toneladas de grano, contratos falsos y 11 mil millones de tenges»: 5 hechos clave

En Kazajistán,los hechos más importantes sobre la revelación del contrabando de granos y la importación «gris»:

La escala del contrabando de 130 000 toneladas: Una gran cantidad de trigo importado de las regiones fronterizas rusas fue transitada ilegalmente a través de Kazajistán;

Uzbekistán entre los destinos principales: Los flujos de granos baratos y disfrazados se exportaron a Uzbekistán, Afganistán y Tayikistán;

Valor total de 11 200 millones de tenges: El monto total de los productos vendidos bajo el disfraz de trigo kazajo superó los 11 200 millones de tenges (más de 2 mil millones de rublos);

Pérdidas millonarias para el ferrocarril y el Estado: Debido al impago de tarifas de tránsito, la KTJ perdió más de 1 000 millones de tenges y el Estado sufrió un daño fiscal de 1 200 millones de tenges;

5 organizadores detenidos: 5 ciudadanos que dirigían el esquema, abrían empresas falsas e intentaban declarar quiebras artificiales están siendo investigados.

Clasificación del esquema de exportación ilegal de granos y daños a los intereses estatales

Análisis de los mecanismos de fraude, empresas participantes e indicadores de daño económico:

Indicadores y criterios de análisis Detalles del esquema «gris» y mecanismos falsos Consecuencias económicas y financieras Origen real y disfraz Importado de regiones fronterizas rusas y etiquetado como «trigo kazajo» con documentos falsos Abuso de los beneficios de exportación de productos nacionales kazajos Volumen total y valor del producto 130 000 toneladas de trigo (valor total de 11 200 millones de tenges) Distorsión de la competencia leal en el mercado interno y regional Países de destino de la exportación Uzbekistán, Afganistán, Tayikistán (Asia Central y del Sur) Creación artificial de un flujo de importación barata en la región Empresas ficticias utilizadas TOO «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen», «Golden Grain Kazakhstan» Abiertas a nombre de testaferros y contratos falsificados firmados Daños causados al ferrocarril «KTJ» Aplicación de una tarifa interna preferencial en lugar de la tarifa de tránsito internacional Más de 1 000 millones de tenges en aranceles de tránsito impagados Daños causados al presupuesto estatal Intento de quiebra intencional mediante la transferencia de fondos a otras empresas 1 200 millones de tenges en impuestos y obligaciones impagadas Figurantes del caso penal Personas que actuaron como miembros de un grupo organizado 5 ciudadanos oficialmente reconocidos como sospechosos

Experticia económica y agraria: ¿Cómo afecta este esquema al mercado de Asia Central y Uzbekistán?

Conclusiones de expertos agrícolas y economistas:

«Precios internos y riesgo de dumping»: La exportación de trigo ruso barato como «trigo kazajo» sin pagar aranceles de tránsito genera dumping en el mercado de exportación; si bien esto permitió la entrada de materias primas baratas para empresas procesadoras en Uzbekistán y la región, destruye la competitividad de los comerciantes honestos y agricultores locales;

«La trampa del uso de beneficios ferroviarios»: El tránsito de carga rusa por territorio kazajo tiene tarifas elevadas; los estafadores utilizaron contratos falsos con agricultores kazajos para aplicar tarifas ferroviarias internas, privando al presupuesto estatal de miles de millones en ingresos;

Endurecimiento del control fronterizo y fiscal: La revelación de este esquema conducirá a una verificación más estricta de los certificados de origen (ST-1) y documentos fitosanitarios para granos y harina en la frontera entre Kazajistán y Uzbekistán; esto podría generar controles adicionales y colas logísticas para los transportistas legales.

¿Cree que el paso de estos flujos masivos de trigo «gris» por las fronteras se debe a la habilidad de las empresas ficticias o a fallas sistémicas en los órganos de control? El fortalecimiento del control en Kazajistán en Uzbekistán¿afectará el precio de la harina y los productos de panadería? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este importante análisis que afecta directamente a la economía de la región!