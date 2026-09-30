Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal

Según los informes de Marca y OneFootball, Cristiano Ronaldo ha abandonado de forma sensacional la concentración de la selección de Portugal en Dinamarca antes del partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca. Este suceso inesperado surge tras un grave conflicto con el entrenador Jorge Jesus, provocando una crisis interna en el equipo, informa Goal.com. informa .

El origen del conflicto se remonta al último partido contra Noruega, que terminó con victoria portuguesa por 2-1. En dicho encuentro, el delantero permaneció en el banquillo durante los 90 minutos sin llegar a jugar. Tras el partido, el experimentado jugador se dirigió furioso directamente a los vestuarios.

El error del entrenador y la tensión

En la rueda de prensa, el entrenador Jorge Jesus intentó calmar la situación admitiendo abiertamente su error. Según sus palabras, se cometió un fallo en la gestión del calentamiento del jugador, lo que provocó el legítimo descontento del capitán.

Jesus admitió que existía un acuerdo previo de que Ronaldo no participaría en los dos primeros partidos, pero que el hecho de llamarle a calentar sin motivo justificado durante el encuentro agravó la situación. No obstante, el técnico subrayó que mantendrá su postura firme y que ningún jugador o directivo podrá cambiar su decisión.

Reunión de emergencia y paso final

Para resolver la tensión, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, mantuvo una reunión de emergencia tanto con el entrenador como con el jugador. Aunque Jesus afirmó que el jugador no se negó a entrenar, la información recabada en el lugar indicó lo contrario.

A pesar de las negociaciones de crisis, Cristiano Ronaldo abandonó el estadio Parken en un coche negro. Según fuentes, su avión privado llegó a Dinamarca para trasladar al jugador a Madrid.

Ahora, la selección de Portugal se enfrentará a Dinamarca sin su legendario capitán. Los próximos días dirán si esta salida prematura pone fin a la gloriosa carrera internacional de Cristiano.