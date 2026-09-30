Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal

·1·Deportes
Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal

Según los informes de Marca y OneFootball, Cristiano Ronaldo ha abandonado de forma sensacional la concentración de la selección de Portugal en Dinamarca antes del partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca. Este suceso inesperado surge tras un grave conflicto con el entrenador Jorge Jesus, provocando una crisis interna en el equipo, informa Goal.com. informa .

El origen del conflicto se remonta al último partido contra Noruega, que terminó con victoria portuguesa por 2-1. En dicho encuentro, el delantero permaneció en el banquillo durante los 90 minutos sin llegar a jugar. Tras el partido, el experimentado jugador se dirigió furioso directamente a los vestuarios.

El error del entrenador y la tensión

En la rueda de prensa, el entrenador Jorge Jesus intentó calmar la situación admitiendo abiertamente su error. Según sus palabras, se cometió un fallo en la gestión del calentamiento del jugador, lo que provocó el legítimo descontento del capitán.

Jesus admitió que existía un acuerdo previo de que Ronaldo no participaría en los dos primeros partidos, pero que el hecho de llamarle a calentar sin motivo justificado durante el encuentro agravó la situación. No obstante, el técnico subrayó que mantendrá su postura firme y que ningún jugador o directivo podrá cambiar su decisión.

Reunión de emergencia y paso final

Para resolver la tensión, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, mantuvo una reunión de emergencia tanto con el entrenador como con el jugador. Aunque Jesus afirmó que el jugador no se negó a entrenar, la información recabada en el lugar indicó lo contrario.

A pesar de las negociaciones de crisis, Cristiano Ronaldo abandonó el estadio Parken en un coche negro. Según fuentes, su avión privado llegó a Dinamarca para trasladar al jugador a Madrid.

Ahora, la selección de Portugal se enfrentará a Dinamarca sin su legendario capitán. Los próximos días dirán si esta salida prematura pone fin a la gloriosa carrera internacional de Cristiano.

Cristiano RonaldoPortugalJorge JesusLiga de NacionesFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo, suplente por primera vez en 18 años, decepciona a los aficionadosCristiano Ronaldo, suplente por primera vez en 18 años, decepciona a los aficionados28 septiembre 09:19Aclarada la situación entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador nacionalAclarada la situación entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador nacionalHoy 22:58Ruben Dias reacciona a la polémica en torno a Cristiano RonaldoRuben Dias reacciona a la polémica en torno a Cristiano RonaldoHoy 21:18Gonçalo Ramos sustituye a Cristiano Ronaldo y da la victoria a PortugalGonçalo Ramos sustituye a Cristiano Ronaldo y da la victoria a Portugal28 septiembre 09:53Liga de Naciones: Portugal derrota a NoruegaLiga de Naciones: Portugal derrota a Noruega28 septiembre 02:19Cristiano Ronaldo y Erling Haaland se enfrentan en la UEFA Nations LeagueCristiano Ronaldo y Erling Haaland se enfrentan en la UEFA Nations League27 septiembre 18:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov