En Turquía, médicos operan el oído sano de un paciente en lugar del enfermo

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En Turquía, médicos operan el oído sano de un paciente en lugar del enfermo

En Estambul, Turquía, unos médicos operaron el oído sano de un paciente en lugar de su oído enfermo. Tras despertar de la anestesia y darse cuenta del error, el paciente demandó al hospital. Así lo informó « Akşam » en su edición.

El ciudadano turco Murat Tarakchi acudió a un hospital universitario en el distrito de Tuzla, Estambul, debido a un dolor de oído. Durante los exámenes, se descubrió que tenía líquido acumulado en el oído medio derecho. Tras esto, los médicos decidieron realizar una intervención quirúrgica para solucionar el problema.

Sin embargo, durante la operación se cometió un error inesperado. Los médicos realizaron la cirugía en el oído izquierdo sano en lugar de su oído derecho enfermo.

Al salir de la anestesia, Murat Tarakchi sintió un fuerte dolor en el oído izquierdo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los médicos habían operado el oído equivocado.

Para corregir el error, el paciente fue llevado nuevamente a la mesa de operaciones ese mismo día. Esta vez, se le realizó una segunda cirugía bajo anestesia general.

No obstante, los problemas del paciente no desaparecieron tras la segunda operación. Se quejó de zumbidos constantes en los oídos, pérdida de audición y dificultades para mantener el equilibrio.

Posteriormente, Tarakchi presentó una demanda contra el hospital para defender sus derechos.

Según el abogado del paciente, actualmente se espera la autorización del Ministerio de Salud de Turquía para investigar el caso. Los intentos de resolver el problema mediante negociaciones con la dirección de la clínica no han dado resultados hasta el momento.

La administración del hospital no ha emitido comentarios oficiales sobre el incidente hasta la fecha.

Murat TarakchiTuzlaEstambulAksamMinisterio de Salud de Turquía
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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