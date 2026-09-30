Un hombre ciego conduce 240 km y es detenido por la policía

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Un hombre ciego conduce 240 km y es detenido por la policía

En el Reino Unido, un hombre legalmente ciego y sin licencia de conducir recorrió casi 240 kilómetros en coche. El incidente causó gran revuelo en el país.

Se informó que Anthony Hall, de 50 años, salió de su casa en Huddersfield en el coche de su pareja. Se dirigió hacia Escocia a través de la autopista M6.

En el juicio se reveló que Hall se guiaba siguiendo las luces de los camiones que iban delante. Afirmó haber perdido casi por completo la vista hace dos años.

La policía detectó el vehículo conduciendo de forma peligrosa por la autopista la noche del 29 de junio. Hall fue detenido tras desviarse varias veces de su carril.

Durante la inspección, se descubrió que no tenía licencia de conducir ni seguro. Hall se declaró culpable de conducción peligrosa, uso no autorizado de vehículo y otras infracciones.

El tribunal le impuso una pena de 36 semanas de cárcel, suspendida por 18 meses. También se le ordenó participar en un programa de rehabilitación y se le prohibió conducir durante un año.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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