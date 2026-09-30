Samsung presenta las nuevas tabletas Galaxy Tab S12 Ultra y Tab S12+

La compañía surcoreana Samsung ha presentado oficialmente sus tabletas insignia más avanzadas: los modelos Galaxy Tab S12 Ultra y Galaxy Tab S12+. Según Ixbt.com, estos dispositivos, que combinan un alto rendimiento con tecnologías de vanguardia, están diseñados para satisfacer todas las necesidades de los usuarios modernos, y su venta comenzará el 7 de octubre de este año. Así lo informa Ixbt.com .

En un momento en que el mercado de dispositivos de alta tecnología evoluciona rápidamente, los nuevos buques insignia llaman la atención no solo por su potente hardware, sino también por su soporte de software a largo plazo. Ambos dispositivos funcionan con el sistema operativo One UI 9 basado en Android 17, y Samsung ha anunciado que recibirán actualizaciones continuas durante 7 años.

Capacidades técnicas y características de la pantalla

La principal diferencia entre los dispositivos radica en sus dimensiones y los parámetros de sus pantallas. El modelo Galaxy Tab S12 Ultra, de gran tamaño, está equipado con una pantalla AMOLED de alta calidad de 14,6 pulgadas con una resolución de 2960 × 1848 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Por su parte, la versión Galaxy Tab S12+ es ligeramente más compacta, con un panel de 12,6 pulgadas y una resolución de 2800 × 1752 píxeles.

En cuanto al rendimiento, ambas tabletas se basan en el moderno procesador MediaTek Dimensity 9500. La versión Ultra cuenta con una batería de 11 600 mAh, mientras que el modelo Tab S12+ está equipado con una batería de 10 600 mAh. Ambas tabletas admiten tecnología de carga rápida por cable de 45 W.

Cámaras, conectividad y capacidades de almacenamiento

Las capacidades fotográficas y los estándares de conexión inalámbrica también difieren según el modelo. La Galaxy Tab S12 Ultra está equipada con una cámara principal dual compuesta por sensores de 13 y 8 megapíxeles, además de una cámara frontal de 12 megapíxeles. La Tab S12+ tiene un sensor principal de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 12 megapíxeles. En cuanto a conectividad, el modelo Ultra admite el último estándar Wi-Fi 7, mientras que la Tab S12+ se limita a Wi-Fi 6E, aunque ambas cuentan con Bluetooth 6.0.

Samsung, manteniendo sus comodidades tradicionales, ha incluido el lápiz óptico S Pen en ambos dispositivos. La interfaz One UI 9 permite dividir el área de trabajo de la pantalla entre tres aplicaciones simultáneamente e incluye las funciones relevantes de Galaxy AI. También se mantiene la posibilidad de instalar tarjetas de memoria microSD de hasta 2 TB.

En cuanto a los precios en el mercado, en EE. UU., el precio inicial de la Galaxy Tab S12+ es de 1200 dólares, mientras que la versión Ultra comienza en 1400 dólares. En el mercado europeo, se espera que salgan a la venta por 1330 euros y 1570 euros, respectivamente.