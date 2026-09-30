La situación en torno al Manchester City, actual campeón de la Premier League, se vuelve tensa. Después de que una comisión independiente declarara al club culpable de graves violaciones de las normas financieras, el emblema gigante del club situado fuera del Etihad Stadium fue vandalizado con inscripciones insultantes. Según el diario The Sun, algunos aficionados descontentos dirigieron su ira contra la infraestructura del estadio, lo que ha causado un gran revuelo público. Así lo informa Goal.com informa .

Según la decisión oficial publicada el martes, una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de todos los cargos por graves irregularidades financieras durante un periodo de nueve años, que abarca desde la temporada 2009-2010 hasta la 2017-2018. Esta decisión marca uno de los periodos más críticos e inestables en la historia del club, ya que el equipo se enfrenta ahora a severas sanciones deportivas.

Esquemas financieros y una diferencia de 900 millones de libras

Según los resultados de la investigación, la directiva del Manchester City utilizó prácticas de contratos ficticios con socios comerciales. Estos esquemas sirvieron para aumentar artificialmente los ingresos del club y reducir significativamente los gastos. Como resultado, se determinó que los indicadores financieros del club durante el periodo indicado fueron falseados por más de 900 millones de libras esterlinas.

Asimismo, la comisión confirmó la mayoría de las acusaciones de que el Manchester City se negó a cooperar con los investigadores durante el proceso. El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, señaló que la decisión del organismo independiente demuestra que el club infringió sistemáticamente las reglas de la competición durante casi una década, lo que podría sentar las bases para sanciones sin precedentes.

Respuesta del club y planes de apelación

A pesar del vandalismo en el estadio y las graves acusaciones, la directiva del Manchester City rechazó firmemente la decisión y sostiene su total inocencia. El club emitió inmediatamente una declaración contundente, afirmando que las conclusiones de la comisión contienen errores materiales manifiestos en derecho, principios y hechos, calificando la decisión tomada como peligrosa.

En un comunicado, el club señaló: «El club es inocente de las acusaciones presentadas por la Premier League y existen pruebas irrefutables que respaldan plenamente nuestra posición en este caso». No obstante, la situación escandalosa y las acciones radicales de los aficionados están empañando gravemente la reputación del equipo.