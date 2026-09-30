Descubren un exoplaneta alrededor de la estrella más caliente de la historia

Los astrónomos han abierto la puerta a un descubrimiento único mientras analizaban los datos del telescopio espacial TESS. Según el portal Ixbt.com, se ha detectado un posible exoplaneta alrededor de una estrella gigante blanco-azulada llamada HD 156295, situada en la constelación de Draco. Si esta señal se confirma, este cuerpo celeste se convertiría en la estrella más caliente de la historia en tener un planeta en su zona habitable. Así lo informa Ixbt.com.

Se sabe que esta estrella, cuya masa es 1,67 veces mayor que la del Sol, tiene una temperatura de aproximadamente 7 767 Kelvin. Su luminosidad es 9,16 veces superior a la del Sol y, al estar a solo 140 años luz de distancia, es visible a simple vista. El objeto descubierto, llamado HD 156295 b, es aproximadamente 6,3 veces más pesado que Júpiter, orbita a 4 unidades astronómicas de la estrella y tarda 2 200 días en completar una vuelta.

Enfoque científico y nuevos métodos

Buscar un planeta en este sistema estelar masivo no fue una tarea sencilla. Los métodos habituales de tránsito y velocidades radiales son casi ineficaces para las subgigantes de clase A, ya que su rápida rotación y la falta de líneas espectrales estrechas lo impiden. Por ello, el equipo de investigadores utilizó el método de temporización de pulsaciones.

Las estrellas de tipo Delta Scuti pulsan con gran estabilidad. La fuerza gravitatoria del objeto acompañante desplaza ligeramente la fase de pulsación, y es a través de estos retrasos microscópicos que se reconstruye la órbita del segundo objeto. Los autores han otorgado una fiabilidad del 50 % a este hallazgo, ya que las variaciones en las pulsaciones también pueden imitar una señal orbital.

Observaciones futuras y perspectivas

Se han planificado los próximos pasos de la investigación. Los datos esperados del TESS en 2027 ampliarán la base de observación a 3 000 días, ayudando a confirmar la existencia del exoplaneta. Como filtro adicional servirá la astrometría de Gaia DR4, que con una base de 66 meses cubrirá el periodo orbital completo y, si el planeta realmente existe, se espera que registre un desplazamiento de 300 microsegundos.

Asimismo, en la misma muestra se encontraron otros 8 candidatos a enanas marrones, con masas entre 25 y 59 veces la de Júpiter. Seis de ellos caen directamente en una zona estadísticamente rara llamada el "desierto de las enanas marrones". En el futuro, el telescopio PLATO, diseñado para estrellas brillantes, debería aumentar drásticamente la precisión de la temporización de pulsaciones, permitiendo por primera vez la búsqueda de acompañantes de la masa de Júpiter alrededor de estrellas A calientes.