Confirmada la pena de 74 latigazos para una famosa cantante iraní

El tribunal de apelaciones de Irán confirmó la sentencia impuesta a la famosa cantante Parastu Ahmadi y a su grupo, consistente en 74 latigazos. De este modo, la condena contra la cantante y otros ocho miembros de su equipo ha adquirido firmeza. Así lo informó The Guardian .

Se señala que el tribunal de apelaciones de la ciudad de Qom rechazó el recurso presentado por los abogados de Ahmadi y su equipo. El fallo judicial, emitido en junio de este año, condenó a la cantante y a los miembros de su grupo a 74 latigazos, a la prohibición de salir del país durante dos años y a la restricción de actividades artísticas durante el mismo periodo.

El caso está relacionado con un concierto difundido por Internet en diciembre de 2024, en el que Parastu Ahmadi, de 29 años, cantó como solista sin llevar el hiyab. Su actuación fue publicada en YouTube y alcanzó millones de visitas en poco tiempo. El gobierno iraní calificó el concierto de contrario a las «normas legales y culturales» del país.

Se trata del «Concierto del Caravanserai» publicado en Internet el 11 de diciembre de 2024. En un vídeo de 27 minutos grabado en el histórico caravasar de Deyr-Gachin, Parastu Ahmadi interpreta varias canciones con un vestido largo negro y sin cubrirse la cabeza con el hiyab. Estaba acompañada por cuatro músicos varones.

La legislación iraní prohíbe a las mujeres caminar sin hiyab en lugares públicos. Asimismo, el país impone restricciones a las mujeres que actúan como solistas en conciertos públicos en presencia de hombres. Ahmadi y su equipo fueron acusados precisamente de violar estas normas.

Los abogados de la cantante y su equipo solicitaron a la instancia de apelación que revisara la decisión anterior. Sin embargo, el tribunal consideró insuficientes los argumentos de la defensa y mantuvo la sentencia original sin celebrar una nueva audiencia.

Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos han condenado enérgicamente la pena de 74 latigazos impuesta a la cantante y a su equipo. Los activistas han calificado este castigo como una violación de la dignidad humana y una forma de tortura.

Esta nueva etapa del caso Ahmadi coincide con un periodo de creciente presión en Irán sobre las mujeres que no cumplen con las normas del hiyab obligatorio. Tras las protestas masivas de 2022, muchas mujeres siguen caminando sin velo en lugares públicos.

Por otro lado, el jefe del sistema judicial iraní, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, ha exigido que se tomen nuevas medidas contra los movimientos contrarios al hiyab obligatorio.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información precisa sobre cuándo se ejecutará la pena de 74 latigazos contra Parastu Ahmadi y su equipo.