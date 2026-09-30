Cloudflare lanza su propia autoridad de certificación abierta

Cloudflare, uno de los actores clave en la infraestructura web global, ha anunciado sus planes para crear su propia autoridad de certificación (CA) pública y proporcionar de forma independiente certificados TLS gratuitos para sitios web. Este paso tiene como objetivo reducir la dependencia de proveedores externos en la seguridad de internet y aumentar la estabilidad del servicio. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según ixbt.com, la empresa ya ha presentado las solicitudes oficiales para incluir sus certificados raíz en los programas de confianza de plataformas líderes como Chrome, Apple, Microsoft y Mozilla. Para garantizar la compatibilidad total con dispositivos antiguos, Cloudflare ha llegado a un acuerdo para adquirir un certificado raíz existente de GlobalSign. Este certificado ha sido respaldado por la mayoría de los navegadores y sistemas operativos desde 2012.

Soluciones técnicas y mecanismos de seguridad

Uno de los mayores problemas de las nuevas autoridades de certificación es que la distribución de certificados raíz en todos los dispositivos lleva años, y los equipos antiguos sin actualizar a menudo no los reciben. El certificado de GlobalSign evita tales problemas, garantizando la compatibilidad con la gama más amplia de dispositivos. Al mismo tiempo, Cloudflare está desarrollando sus propios certificados raíz completamente nuevos, que cumplen con los requisitos de los futuros navegadores y sistemas operativos.

Los procesos de obtención y renovación de certificados estarán totalmente automatizados mediante el protocolo abierto ACME, utilizado activamente por otros centros gratuitos. Cloudflare destaca que los usuarios de las soluciones existentes no necesitarán instalar nuevas herramientas ni reconstruir una infraestructura de servidor compleja; basta con cambiar la dirección del directorio ACME.

Estabilidad de red y seguridad futura

Actualmente, una parte significativa de los certificados gratuitos en internet recae en un número limitado de proveedores. Por ejemplo, el servicio Let's Encrypt atiende a más de 500 millones de sitios y emite cerca de 10 millones de certificados al día. Cloudflare advierte que una falla grave en centros tan grandes podría afectar negativamente a toda la red global, enfatizando la necesidad de una solución alternativa y escalable.

La empresa promete garantizar un alto nivel de fiabilidad y transparencia en su nuevo centro. En particular, se publicarán compilaciones reproducibles del software, se revelará información sobre los módulos de seguridad de hardware (HSM) donde se almacenan las claves y se lanzará un panel público para monitorear incidentes.

Preparación para la criptografía post-cuántica

Mirando hacia las tecnologías del futuro, Cloudflare se está preparando activamente para la era de la criptografía post-cuántica. La empresa planea ser una de las primeras autoridades en emitir certificados Merkle Tree Certificates (MTC). Se espera que los primeros documentos de este tipo se presenten en el primer trimestre de 2027.

Aunque los certificados TLS tradicionales no pierden su importancia, los MTC actúan como un mecanismo de autenticación más compacto para las cadenas de gran volumen requeridas por la seguridad post-cuántica. Al unificar los estándares WebPKI simples y MTC dentro de un mismo servicio, Cloudflare busca asegurar un periodo de transición gradual para los usuarios.