Preocupación por la posible salida de los propietarios del Manchester City

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Preocupación por la posible salida de los propietarios del Manchester City

El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, ha expresado su seria preocupación ante la posibilidad de que los propietarios del Manchester City abandonen el proyecto tras la dura sentencia por irregularidades financieras. Según Goal.com, mientras la reciente decisión de la Premier League y las acusaciones ensombrecen el futuro del club, las autoridades nacionales y locales siguen la situación de cerca. Así lo informa Goal.com informa .

Cabe recordar que, tras las investigaciones de una comisión independiente, el Manchester City fue declarado culpable de infringir sistemáticamente las normas financieras durante noventa años, siendo responsable de la mayoría de los 115 cargos. En particular, se acusa al club de haber firmado contratos falsos para ocultar más de 830 millones de libras esterlinas en fondos ilícitos. Tras esta grave decisión, han aumentado drásticamente las especulaciones sobre la posibilidad de que los propietarios abandonen el proyecto y vendan el club.

Al responder a una pregunta del editor político de la BBC, Chris Mason, Andy Burnham declaró: «Me preocuparía de verdad si se fueran. Han sido socios formidables en la construcción del Manchester moderno y en convertir al equipo del Manchester City en una potencia mundial». Burnham, quien anteriormente ocupó el cargo de alcalde del Gran Manchester, elogió la contribución de la directiva del club al desarrollo de las infraestructuras en la región.

Acusaciones financieras y procesos legales

Al mismo tiempo, el alcalde pidió al público que no se apresure a sacar conclusiones. Recordó que apoyó al Everton en el pasado cuando el club fue sancionado con la deducción de puntos por irregularidades financieras. Según Burnham, es incorrecto tomar partido antes de que los procesos legales concluyan por completo.

«En aquel entonces, la gente ya declaraba al Everton culpable, pero con el tiempo muchos admitieron que no fue justo. Basándome en mi experiencia antes de ser alcalde, sería inapropiado tomar una postura ahora», añadió. Destacó que la prisa de la gente por juzgar suele ser causa de malentendidos.

Consecuencias en la comunidad futbolística

El recién creado regulador independiente del fútbol ha señalado que el caso del Manchester City ha planteado problemas extremadamente graves, llegando incluso a considerar la posible revocación de la licencia de los propietarios. No obstante, Andy Burnham expresó su gratitud al City Football Group por las enormes inversiones realizadas en el Etihad Stadium y sus alrededores.

Actualmente, la situación en torno al Manchester City se ha convertido en uno de los temas más importantes y controvertidos del fútbol inglés. Se espera que continúen las apelaciones y los procesos judiciales sobre las actividades financieras del club, lo cual será un factor decisivo para el futuro del equipo y los próximos pasos de la directiva.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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