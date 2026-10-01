CAS Space pospone el vuelo inaugural del cohete Lihong-2 a 2027

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CAS Space pospone el vuelo inaugural del cohete Lihong-2 a 2027

Una de las principales empresas aeroespaciales comerciales de China, CAS Space ha cambiado la fecha del primer vuelo de su cohete reutilizable Lihong-2 . Según Ixbt.com, esta importante prueba se ha trasladado de finales de 2026 al primer trimestre de 2027, con el objetivo de realizar experimentos farmacéuticos en el espacio. Así lo informa Ixbt.com.

Esta misión inicial se centrará en la cristalización de proteínas y la investigación de fármacos de bajo peso molecular. CAS Space colabora estrechamente con el laboratorio de Guangzhou para este fin. El desarrollo del programa científico, la preparación de las muestras necesarias y el análisis de los resultados finales recaen totalmente en dicho laboratorio.

Capacidades técnicas del cohete Lihong-2

Según el proyecto, Lihong-2 se elevará por encima de la línea de Kármán, considerada el límite convencional del espacio, es decir, a más de 100 kilómetros de altura. Esto permitirá al aparato mantener condiciones de microgravedad durante más de 180 segundos.

El cohete tiene capacidad para transportar hasta 3 toneladas de carga útil con un volumen total de 8 metros cúbicos. El aparato, de 18 metros de longitud, despega con una masa inicial de unas 60 toneladas. Se planea que su primera etapa sea reutilizada hasta 30 veces, lo que reducirá significativamente el costo de los vuelos comerciales.

El cohete está equipado con motores de propulsor líquido Liqing-1 que funcionan con queroseno y oxígeno líquido, cada uno de los cuales proporciona un empuje de unas 30 toneladas. Además, la parte superior del cohete alberga una cápsula especial que regresa a la Tierra con éxito tras el experimento.

Planes futuros y turismo espacial

PH-2 también designado bajo el índice Lihong-2 podría convertirse en el futuro en la plataforma principal para vuelos turísticos suborbitales con capacidad para hasta siete pasajeros. Sin embargo, la empresa aún no ha anunciado fechas precisas para las misiones turísticas.

Esta iniciativa CAS Space es una continuación lógica de tecnologías ya probadas. En enero de este año, la empresa realizó un vuelo suborbital del cohete Lihong-1 y recuperó la cápsula en la Tierra mediante un paracaídas. A una altitud de 120 kilómetros, se realizó con éxito un experimento de fabricación de metales del Instituto de Mecánica de la Academia China de Ciencias.

El sector farmacéutico encaja perfectamente con las prioridades de la Administración Espacial Nacional China (CNSA). La agencia ha incluido las biotecnologías espaciales en su plan de desarrollo de la astronáutica comercial para 2025–2027. Además, CAS Space participa en proyectos biomédicos orbitales y también está desarrollando la plataforma Lihong-3 destinada a experimentos prolongados, cuyo primer vuelo se espera para 2028.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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