El flagship OnePlus 16 establece un récord en AnTuTu con 5,63 millones de puntos

·3·Tecnología
El flagship OnePlus 16 establece un récord en AnTuTu con 5,63 millones de puntos

En un momento en que el mercado de los smartphones evoluciona rápidamente, los fabricantes están alcanzando nuevos hitos de rendimiento con sus futuros dispositivos. Según ixbt.com, OnePlus ha revelado oficialmente los resultados de su próximo flagship, el OnePlus 16, en el benchmark AnTuTu, registrando un récord absoluto. Así lo informa Ixbt.com.

Según la declaración del fabricante, el flagship de nueva generación superó los 5,63 millones de puntos en las pruebas. Anteriormente, filtraciones en diversas fuentes de la red sugerían que el dispositivo podría alcanzar los 5,38 millones de puntos. Los representantes de la compañía destacan que esta cifra es actualmente la mejor entre todos los dispositivos que funcionan con esta plataforma de hardware.

Procesador de vanguardia y capacidades de juego

El OnePlus 16 será uno de los primeros en el mercado en estar equipado con el último procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de 2 nm. Para garantizar un alto rendimiento y estabilidad, los especialistas de OnePlus y Qualcomm desarrollaron conjuntamente un sistema de software de bajo nivel llamado Wind Chaser. Este sistema garantiza la estabilidad de la tasa de fotogramas durante cargas de trabajo prolongadas.

También se anunció la posibilidad de jugar títulos compatibles, incluido PUBG Mobile, en modo nativo hasta 185 fotogramas/segundo. Para apoyar el trabajo del procesador principal, se han instalado tres chips especiales:

  • P4 Super Display — responsable del procesamiento de imágenes
  • T3 Touch — reduce significativamente la latencia del control táctil
  • G3 e-sports — optimiza la estabilidad de la conexión de red

Pantalla, batería y capacidades de la cámara

Según la información preliminar, el smartphone contará con una pantalla plana BOE OLED de 6,78 pulgadas con biseles delgados. Esta pantalla de resolución 1,5K admite una frecuencia de actualización de hasta 185 Hz, y el grosor del marco es de solo 1,15 mm. Otro aspecto sorprendente del dispositivo es su enorme batería de 9000 mAh, aunque sus parámetros de carga aún se mantienen en secreto.

En cuanto a las capacidades ópticas, el flagship no se queda atrás. La cámara principal estará equipada con un sensor de 200 megapíxeles en formato óptico de 1/1,4 pulgadas. Se le sumará un módulo periscopio de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3x, además de una tercera cámara gran angular de la misma resolución. La presentación oficial del OnePlus 16 está programada para el 12 de octubre de este año.

OnePlusSnapdragonSmartphonesAnTuTuTecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El flagship OnePlus 16 es oficial: cámara de 200 MP y batería de 9000 mAhEl flagship OnePlus 16 es oficial: cámara de 200 MP y batería de 9000 mAh21 septiembre 11:28El Red Magic 11S Pro+ nombrado el smartphone más potente de agosto de 2026El Red Magic 11S Pro+ nombrado el smartphone más potente de agosto de 20262 septiembre 08:22El Xiaomi 17 Max ocupa el primer lugar en el ranking de usuarios de AnTuTuEl Xiaomi 17 Max ocupa el primer lugar en el ranking de usuarios de AnTuTu2 septiembre 19:51Presentación del Xiaomi 18 Pro Max: el primer smartphone del mundo con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6Presentación del Xiaomi 18 Pro Max: el primer smartphone del mundo con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 623 septiembre 19:53Presentación del Motorola Signature 27: Snapdragon 8 Elite y sonido Bang & OlufsenPresentación del Motorola Signature 27: Snapdragon 8 Elite y sonido Bang & Olufsen23 septiembre 10:50El flagship OnePlus 16 llegará con una batería de 9000 mAh y un procesador ultra potenteEl flagship OnePlus 16 llegará con una batería de 9000 mAh y un procesador ultra potente3 agosto 03:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27