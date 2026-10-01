El flagship OnePlus 16 establece un récord en AnTuTu con 5,63 millones de puntos

En un momento en que el mercado de los smartphones evoluciona rápidamente, los fabricantes están alcanzando nuevos hitos de rendimiento con sus futuros dispositivos. Según ixbt.com, OnePlus ha revelado oficialmente los resultados de su próximo flagship, el OnePlus 16, en el benchmark AnTuTu, registrando un récord absoluto. Así lo informa Ixbt.com.

Según la declaración del fabricante, el flagship de nueva generación superó los 5,63 millones de puntos en las pruebas. Anteriormente, filtraciones en diversas fuentes de la red sugerían que el dispositivo podría alcanzar los 5,38 millones de puntos. Los representantes de la compañía destacan que esta cifra es actualmente la mejor entre todos los dispositivos que funcionan con esta plataforma de hardware.

Procesador de vanguardia y capacidades de juego

El OnePlus 16 será uno de los primeros en el mercado en estar equipado con el último procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de 2 nm. Para garantizar un alto rendimiento y estabilidad, los especialistas de OnePlus y Qualcomm desarrollaron conjuntamente un sistema de software de bajo nivel llamado Wind Chaser. Este sistema garantiza la estabilidad de la tasa de fotogramas durante cargas de trabajo prolongadas.

También se anunció la posibilidad de jugar títulos compatibles, incluido PUBG Mobile, en modo nativo hasta 185 fotogramas/segundo. Para apoyar el trabajo del procesador principal, se han instalado tres chips especiales:

P4 Super Display — responsable del procesamiento de imágenes

T3 Touch — reduce significativamente la latencia del control táctil

G3 e-sports — optimiza la estabilidad de la conexión de red

Pantalla, batería y capacidades de la cámara

Según la información preliminar, el smartphone contará con una pantalla plana BOE OLED de 6,78 pulgadas con biseles delgados. Esta pantalla de resolución 1,5K admite una frecuencia de actualización de hasta 185 Hz, y el grosor del marco es de solo 1,15 mm. Otro aspecto sorprendente del dispositivo es su enorme batería de 9000 mAh, aunque sus parámetros de carga aún se mantienen en secreto.

En cuanto a las capacidades ópticas, el flagship no se queda atrás. La cámara principal estará equipada con un sensor de 200 megapíxeles en formato óptico de 1/1,4 pulgadas. Se le sumará un módulo periscopio de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3x, además de una tercera cámara gran angular de la misma resolución. La presentación oficial del OnePlus 16 está programada para el 12 de octubre de este año.