Cristiano Ronaldo abandona la concentración de la selección de Portugal

El capitán de la selección nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo, abandonó la concentración del equipo de forma inesperada y polémica. Según información difundida por Marca, el jugador tomó esta decisión tras un fuerte conflicto con el entrenador Jorge Jesus y prometió revelar toda la verdad sobre lo ocurrido en un futuro próximo. Así lo informa Goal.com informa .

Esta tensión surgió antes del importante partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca. Se dice que la controversia fue causada por las decisiones del entrenador tras la victoria por 2-1 sobre Noruega. En dicho encuentro, Cristiano Ronaldo se quedó en el banquillo y no llegó a jugar.

Descontento en el banquillo y la postura del entrenador

En el duelo contra Noruega, el entrenador Jorge Jesus dio entrada en ataque a Joao Felix y Goncalo Ramos, y ambos jugadores lograron anotar. A pesar de la intensidad de la segunda parte, Ronaldo no fue utilizado y se dirigió directamente a los vestuarios al finalizar el partido.

La situación se agravó durante la rueda de prensa posterior al partido y tras conversaciones de emergencia con la directiva de la Federación Portuguesa de Fútbol. El entrenador Jorge Jesus mostró una postura firme ante los medios, subrayando que cualquier jugador debe acatar sus decisiones.

La declaración de Cristiano Ronaldo

Tras el estallido del conflicto, Cristiano Ronaldo publicó un comunicado especial a través de sus redes sociales, abordando su futuro en la selección y las razones de su salida. Confirmó que tomó la decisión después de la rueda de prensa del entrenador y una charla con el presidente de la federación.

«Tras la rueda de prensa del entrenador y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar la concentración de la selección nacional», escribió el delantero. En su declaración, destacó su lealtad a la selección y añadió que revelará toda la verdad a su debido tiempo.

«A su debido tiempo, contaré a todos los portugueses la verdad sobre los motivos de mi salida de la selección. Por ahora, es momento de desearle mucha suerte a Portugal y a todos mis compañeros sin excepción», concluyó el jugador. Ahora, la atención de los expertos se centra en cómo afrontará el equipo los próximos partidos sin su capitán.