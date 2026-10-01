Una mujer de 28 años, que denunció ser golpeada por su marido en Kazajistán, falleció al día siguiente

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Una mujer de 28 años, que denunció ser golpeada por su marido en Kazajistán, falleció al día siguiente

En la ciudad de Karaganda, Kazajistán, falleció Dinara Minbayeva, de 28 años. Horas antes de su muerte, la mujer llamó a la policía para informar que estaba siendo golpeada por su marido. Así lo informó «Azattyq».

Se ha informado que Dinara falleció el 3 de julio de 2025. Se registró que, horas antes de su muerte, llamó al 102 y ante la pregunta del operador «¿Qué sucede?», respondió: «Mi marido me está golpeando». Tras esto, los agentes de policía acudieron al lugar y se llevaron al marido. Sin embargo, fue liberado unas tres horas después.

Al día siguiente, el cuerpo de Dinara fue encontrado en su casa. Los documentos de la investigación señalan que su marido admitió haberla golpeado durante una disputa. Los familiares de la fallecida dudan de la versión inicial de suicidio y sostienen que pudo haber sido víctima de violencia.

Inicialmente, el caso fue cerrado. Sin embargo, tras la solicitud de los familiares de Dinara, la investigación se reabrió y actualmente se están estudiando nuevamente las circunstancias de su muerte. Es prematuro sacar conclusiones definitivas sobre los detalles del incidente o la culpabilidad legal de alguien antes de que concluya la investigación.

Dinara deja atrás a dos hijos pequeños. Falleció a los 28 años.

Dinara MinbayevaKaragandaAzattyqViolencia de géneroKazajistán
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Charos
«ZAMIN.UZ» editor

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