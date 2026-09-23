Fabio Silva feliz por su regreso a la selección de Portugal

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Fabio Silva feliz por su regreso a la selección de Portugal

El delantero del Borussia Dortmund, Fabio Silva, expresó su orgullo por regresar a la selección nacional de Portugal tras dos años de ausencia. El jugador de 24 años se declaró listo para jugar bajo las órdenes del nuevo seleccionador Jorge Jesus y destacó el honor de compartir equipo con la leyenda Cristiano Ronaldo. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com, el delantero, que continúa su carrera con éxito en Alemania, está destacando en el Dortmund tras su experiencia en la Premier League. Su convocatoria es un paso importante para demostrar su valía ante una fuerte competencia como la de Gonçalo Ramos y João Félix.

La oportunidad de jugar junto a Cristiano Ronaldo

Fabio Silva afirmó rotundamente que competir con Cristiano Ronaldo por el puesto de delantero centro en la selección no es difícil ni injusto. En su opinión, entrenar con el capitán y observar sus movimientos es una oportunidad única para que un jugador joven mejore su propio juego.

El delantero explicó la situación en una entrevista: «Es un placer inmenso estar aquí y aprender del equipo. Cristiano Ronaldo es mi ídolo, siempre me he inspirado en él. Todo el mundo conoce su valor y es un honor estar a su lado».

Una nueva etapa bajo Jorge Jesus

El jugador también elogió la intensidad de las reuniones tácticas del nuevo entrenador Jorge Jesus y su experiencia en potenciar el rendimiento de los futbolistas. Añadió que su asociación con Serhou Guirassy en el Borussia Dortmund encaja bien en el esquema táctico del técnico.

El joven delantero busca ganarse un lugar desde sus primeros días en la selección, cumplir con las exigencias del entrenador y consolidarse como un jugador habitual en el escenario internacional.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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