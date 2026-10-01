A pesar de las recientes y severas sanciones impuestas por la Premier League al Manchester City por irregularidades financieras y los intensos debates en el mundo del fútbol, el delantero estrella del equipo, Erling Haaland, no parece estar preocupado por la situación. Según informa Goal.com, el goleador noruego se encuentra actualmente con su selección nacional y tiene toda su atención puesta en los próximos partidos oficiales. Así lo informa Goal.com .

Es bien sabido que se generó un gran revuelo en el mundo del fútbol después de que la dirección de la Premier League confirmara una serie de irregularidades en las actividades financieras del club de Manchester. Las investigaciones se refieren principalmente a las actividades pasadas del club, y el delantero, que llegó al Etihad Stadium en 2022, no formaba parte del equipo durante la mayor parte del período bajo investigación. Aun así, como la estrella más brillante del club, sigue siendo el centro de estos acontecimientos.

El ambiente en la selección y la opinión de sus compañeros

El hecho de que Erling Haaland fuera mantenido deliberadamente fuera del foco mediático tras el reciente partido contra Portugal dio lugar a diversos rumores. Sin embargo, sus compañeros de selección insisten en que el jugador no se ha distraído por los problemas de su club. En particular, el defensa del Brentford, Kristoffer Ajer, mencionó en una entrevista que el estado mental del delantero no ha cambiado y que mantiene su habitual buen ánimo.

Según Ajer, Erling está esperando el resultado final como todos los demás, pero demuestra que su único objetivo actual son los intereses de la selección nacional. El defensa destacó que su compañero sigue aportando energía positiva y alegría al equipo, y que a pesar de ser una de las mayores estrellas del fútbol mundial, su carácter no ha cambiado ni un ápice.

Se avecinan partidos importantes de la Nations League

El estado mental decidido y tranquilo de Erling Haaland es de vital importancia antes de los próximos partidos de la selección de Noruega. En el marco de la Nations League, los noruegos se preparan para disputar un encuentro decisivo fuera de casa contra Gales. Este partido, que tendrá lugar en el Cardiff City Stadium, es de gran importancia para que el equipo mejore su situación en el grupo.

Cabe recordar que la selección de Noruega perdió ante Portugal en la última jornada. A pesar de ello, Haaland sigue mostrando un alto rendimiento con su selección. Tras marcar un gol contra Portugal y dos contra Dinamarca, ha elevado su cuenta goleadora con el equipo nacional a 65 goles en 57 partidos. Actualmente, Noruega ocupa el segundo lugar del grupo 4 de la Liga A con 3 puntos.