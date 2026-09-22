Uzbekistán Sub-23 se enfrentará a Arabia Saudita en cuartos de final

El torneo de fútbol de los Juegos Asiáticos ha entrado en una fase decisiva. En el partido central de la última jornada del grupo «D», la República de Corea y Arabia Saudita se enfrentaron, donde los jugadores coreanos lograron una victoria convincente por 2-0 y se convirtieron en líderes del grupo. Tras este resultado, las parejas de cuartos de final quedaron oficialmente definidas: el equipo dirigido por Ravshan Haydarov, que terminó la fase de grupos con un pleno de victorias (3 de 3), Uzbekistán Sub-23 se enfrentará a Arabia Sauditapor un lugar en las semifinales. Este crucial enfrentamiento de cuartos de final entre dos potencias futbolísticas del continente comenzará el 25 de septiembre a las 10:00, hora de Taskent, en el estadio «Mizuho» de Japón. El ganador de este duelo continuará su lucha por las medallas en la fase de semifinales.

¿Podrán los jugadores uzbekos, que no dieron opciones a sus rivales en la fase de grupos, romper la resistencia saudí? ¿Cuál será el arma táctica del equipo de Ravshan Haydarov para llegar a semifinales y quién saldrá victorioso del duro encuentro en el «Mizuho»?

«Victoria coreana, obstáculo saudí y el choque en Mizuho»: 5 puntos clave antes del partido

Datos e información importantes antes de los cuartos de final:

El liderazgo coreano: Corea del Sur derrotó a Arabia Saudita por 2-0 y ocupó el primer lugar del grupo «D»;

Definido el rival de Uzbekistán: Arabia Saudita, que quedó segunda en el grupo, será el rival de Uzbekistán Sub-23 en cuartos de final;

Batalla por las semifinales: El equipo que gane este partido obtendrá el pase directo a las semifinales de los Juegos Asiáticos;

Hora y estadio del partido: El encuentro se llevará a cabo el 25 de septiembre a las 10:00, hora de Taskent, en el estadio «Mizuho»;

Serie perfecta de nuestros representantes: Uzbekistán Sub-23 ganó los 3 partidos de la fase de grupos y llega a los playoffs con gran confianza y en plena forma.

Juegos Asiáticos: Detalles del cuarto de final Uzbekistán Sub-23 — Arabia Saudita Sub-23

Comparativa de información organizativa y estadística sobre el próximo partido:

Indicadores y parámetros Uzbekistán Sub-23 Arabia Saudita Sub-23 Resultado en el grupo 3 partidos, 3 victorias (100%, 9 puntos) 2º lugar en el grupo «D» (derrota 0-2 ante Corea) Fase del torneo Juegos Asiáticos, cuartos de final (1/4 de final) Juegos Asiáticos, cuartos de final (1/4 de final) Fecha y hora del partido 25 de septiembre de 2026, 10:00 (hora de Taskent) 25 de septiembre de 2026, 10:00 (hora de Taskent) Lugar del partido Estadio «Mizuho» (Japón) Estadio «Mizuho» (Japón) Objetivo Semifinales y camino a las medallas Semifinales y camino a las medallas Estado psicológico Serie de victorias absoluta y gran moral Recuperación tras la derrota en la última jornada

Análisis futbolístico: ¿Cómo puede el equipo de Ravshan Haydarov vencer a Arabia Saudita?

Conclusiones de analistas deportivos y expertos nacionales:

Adaptación al factor horario matutino: El inicio del partido a primera hora de la mañana (10:00 hora de Taskent) exige a los jugadores planificar correctamente su rutina y calentamiento;

Puntos débiles de Arabia Saudita: El partido contra la República de Corea demostró que los saudíes son vulnerables a los contraataques y a la presión rápida por las bandas; los ágiles extremos de Uzbekistán deben aprovechar estas zonas;

Solidez defensiva y frialdad: En los playoffs, un solo error puede decidir el destino de todo el torneo; por ello, nuestros representantes deben mantener la defensa ordenada mostrada en la fase de grupos;

La maestría de Haydarov en partidos de copa: El entrenador Ravshan Haydarov tiene una gran experiencia en la planificación táctica de partidos de eliminación directa y en la gestión de los cambios según el rival.

Para la selección de Uzbekistán Sub-23, este partido en el «Mizuho» será la prueba más importante en el camino hacia las medallas de oro de los Juegos Asiáticos.

¿Cuál es tu pronóstico para el partido del 25 de septiembre entre Uzbekistán Sub-23 y Arabia Saudita? ¿Podrán los pupilos de Ravshan Haydarov alcanzar el campeonato? ¡Deja tus predicciones en los comentarios y comparte este análisis con todos los aficionados al fútbol!