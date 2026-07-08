El Dinamo ficha a un extremo guineano

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El Dinamo ficha a un extremo guineano

El Dinamo de Samarcanda sigue reforzando su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada.

El club ha anunciado oficialmente el fichaje del centrocampista guineano Amadou Doumbouya durante el mercado de verano.

El contrato se firmó hasta el final de la temporada.

Según el servicio de prensa del Dinamo, el jugador de 23 años se unió al club de Samarcanda como agente libre.

Se ha firmado un contrato con Amadou Doumbouya hasta el final de la temporada 2026.

«Anunciamos que el club ha incorporado al centrocampista guineano Amadou Doumbouya durante el mercado de fichajes de verano», señala el comunicado del club.

Se unirá al equipo tras la concentración en Issyk-Kul.

El nuevo jugador se incorporará a la disciplina del Dinamo una vez que el equipo regrese de Issyk-Kul a Samarcanda.

El club está poniendo gran énfasis en fortalecer el equipo para mejorar los resultados en la segunda parte de la temporada.

Ha jugado en Suecia, Bulgaria y Kazajistán.

Amadou Doumbouya comenzó su carrera en el club sueco Djurgårdens IF.

Entre 2023 y 2024, jugó en el equipo búlgaro Botev Plovdiv. Durante los últimos dos años, defendió los colores del Aktobe, uno de los clubes líderes de Kazajistán.

El Dinamo espera mucho de su nuevo legionario.

El equipo de Samarcanda confía en que Doumbouya aporte velocidad y competitividad a su línea de ataque.

«Confiamos en que Amadou Doumbouya cumplirá con las expectativas gracias a su juego», escribió el servicio de prensa del club.

El nuevo fichaje del Dinamo demuestra las serias ambiciones del equipo para la segunda mitad de la temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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