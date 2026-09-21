Lionel Messi marca un gol histórico, pero el Inter Miami deja escapar la victoria

En un partido correspondiente a la Major League Soccer (MLS), el Inter Miami recibió al San Diego FC en su estadio. El encuentro, disputado y emocionante, terminó con un empate 2-2. Lionel Messi, el legendario delantero del Miami, celebró su gol número 101 con el club. Este resultado confirma lo importante que es el argentino para la historia del equipo, aunque los problemas defensivos preocupan al entrenador y a los aficionados. Así lo informa Goal.com informa .

Según información de ESPN, el partido no comenzó bien para los locales. En los primeros minutos, Anders Dreyer abrió el marcador para el San Diego. Tras esto, las estrellas del Inter Miami intensificaron su juego para cambiar el rumbo. Justo antes del descanso, Lionel Messi igualó el marcador con un magistral tiro libre.

Este gol fue el número 20 de Lionel Messi en la liga esta temporada. Además, se convirtió en su octavo gol de tiro libre desde que llegó a Estados Unidos en 2023. Cabe recordar que, hace unos días, el argentino alcanzó los 100 goles con el club durante el partido de la Campeones Cup contra Cruz Azul.

Dominio en el medio campo y errores defensivos

En la segunda parte, los locales aumentaron la presión. En el minuto 74, el experimentado delantero Luis Suárez marcó para poner al Inter Miami por delante. Se esperaba que este gol asegurara la victoria, ya que el dominio y la experiencia estaban del lado de Miami. Sin embargo, los errores defensivos volvieron a costar caro al final del partido.

Cerca del final, Anders Dreyer volvió a aparecer para marcar un doblete y empatar el encuentro. Como resultado, el Inter Miami tuvo que conformarse con un punto en Florida. Este es el cuarto empate consecutivo del equipo en la MLS, complicando su posición en la tabla de la Conferencia Este.

Este partido fue la primera prueba para Kily González como entrenador del Inter Miami. Sin embargo, su debut no comenzó con la victoria esperada. El equipo ocupa actualmente el tercer lugar en la Conferencia Este, a 11 puntos del líder, Nashville SC. A pesar del brillo de Messi y Suárez, las carencias defensivas están costando caro al equipo.

Críticas del entrenador y retos futuros

En la conferencia de prensa posterior al partido, Kily González no ocultó su descontento con la actuación defensiva de sus pupilos. Según él, el equipo perdió la victoria por falta de atención en los últimos minutos y solo evitó la derrota gracias a las atajadas de su portero.

«Llevamos aquí cuatro días y no hemos tenido tiempo de trabajar bien. Tenemos que ser más compactos en defensa. No se pueden cometer errores tan terribles porque cuestan muy caro. La última jugada no debería haber ocurrido. Ir ganando y casi perderlo es absurdo. Solo nos salvamos de la derrota gracias a nuestro portero», declaró González, según ESPN. Además, el técnico sugirió que los éxitos recientes del equipo pudieron haber relajado la concentración de los jugadores.