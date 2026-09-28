El Inter Miami cae en los últimos minutos ante el Columbus Crew

En un nuevo encuentro de la MLS, a pesar de la presencia de Lionel Messi, el Inter Miami perdió 1-2 como visitante ante el Columbus Crew. El intenso duelo en el Lower.com Field terminó con un gol agónico de los locales en los últimos minutos. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la presión constante de los locales durante el partido puso en aprietos a la línea defensiva del Inter Miami. Aunque el entrenador utilizó un esquema táctico de 3-4-3 para potenciar la creatividad de Lionel Messi, los errores defensivos y la falta de disciplina le costaron caro al equipo.

Punto de inflexión y actuación de Lionel Messi

Al inicio del encuentro, Josef Martínez adelantó al Columbus Crew tras convertir un penalti. Sin embargo, en el minuto 33, apareció Lionel Messi para igualar el marcador gracias a su brillante calidad técnica.

Aunque los jugadores de Miami tuvieron el 56% de la posesión, solo lograron realizar tres remates a puerta. Los ataques incesantes del Columbus dieron sus frutos al final del partido y la estructura táctica de los visitantes no pudo resistir.

Drama en el tiempo añadido y expulsión

En los minutos de descuento de la segunda parte se produjeron situaciones críticas que definieron el destino del partido. Santiago Morales, quien ingresó como suplente, recibió dos tarjetas amarillas en poco tiempo y fue expulsado en el minuto 90+6.

Con diez hombres, el Inter Miami no pudo mantener el resultado. En el noveno minuto de tiempo añadido, Jamal Thiare marcó el gol decisivo, otorgando los tres puntos al Columbus Crew y sentenciando la derrota de Miami.