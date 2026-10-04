Giro decisivo en los Juegos Asiáticos: ¿Ha superado la India a Uzbekistán?

En los Juegos Asiáticos de 2026, que entran en su fase final en Aichi y Nagoya, Japón, se ha producido un cambio importante en el medallero general. Tras el 14º día de competición, la selección nacional de Uzbekistán ha pasado del cuarto al quinto puesto en la clasificación general.

La delegación de la India ha igualado el número de medallas de oro de nuestros compatriotas y se ha adelantado provisionalmente gracias a la diferencia en medallas de plata.

La lucha por las medallas: ¿Cómo se adelantó la India?

Tras 14 días de competición, ambos países están empatados en medallas de oro:

Uzbekistán: Total de 70 medallas: 21 de oro, 25 de plata y 24 de bronce (5º puesto).

India: Total de 85 medallas: 21 de oro, 27 de plata y 37 de bronce (4º puesto).

De acuerdo con el reglamento de los Juegos Asiáticos, en caso de empate en medallas de oro, el número de medallas de plata es decisivo. La India subió al cuarto puesto al tener dos medallas de plata más.

Los héroes del 3 de octubre: 5 nuevas medallas para nuestra delegación

Durante la jornada, los atletas uzbekos subieron al podio 5 veces, enriqueciendo el medallero de nuestra delegación:

Medalla de oro: En gimnasia rítmica, en el concurso completo individual con 112,950 puntos, Takhmina Ikromova superó a todas sus rivales y se convirtió en triple campeona de los Juegos Asiáticos.

Medallas de plata: En lucha libre en la categoría de hasta 97 kg, Sherzod Poyonov así como en taekwondo WT (+80 kg), Marat Mavlonov consiguieron medallas de plata.

Medallas de bronce: La taekwondista Svetlana Saidova (+67 kg) y, en las pruebas por equipos mixtos, Corea del Surderrotada por 4:2, el equipo de judo se hizo con la medalla de bronce.

Los Juegos Asiáticos concluyen oficialmente el 4 de octubre y la lucha final por el cuarto puesto tendrá lugar en la última jornada.