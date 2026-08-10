Los luchadores uzbekos brillan en China con 9 medallas

La selección nacional uzbeka de lucha cerró con un balance destacado el torneo internacional celebrado en China. La ciudad de Xi’an fue la sede del China–Central Asia Elite Wrestling Tournament en el que los luchadores uzbekos conquistaron un total de 9 medallas: 3 de oro, 2 de plata y 4 de bronce .

El éxito del equipo fue aún más brillante porque los representantes de Uzbekistán subieron a lo más alto del podio en tres categorías de peso.

Tres luchadores se proclamaron campeones

Las tres medallas de oro de Uzbekistán fueron conquistadas por Aktenge Keunimjayeva, Begijon Qo‘ldoshev y Sherzod Poyonov.

En la categoría de 50 kg, Aktenge Keunimjayeva superó a todas sus rivales y se proclamó campeona.

En 74 kg, Begijon Qo‘ldoshev, mientras que en 97 kg, Sherzod Poyonov terminó el torneo en el primer puesto.

De este modo, la selección nacional uzbeka logró tres medallas de oro en Xi’an.

Otros dos atletas llegaron a la final

En la categoría de 65 kg, Sanjarbek Rustambekov avanzó con éxito hasta la final y obtuvo la medalla de plata.

En la categoría de peso pesado, 125 kg, Namoz Abdurashidov también llegó al combate decisivo y terminó el torneo en segundo lugar.

Estos resultados de Uzbekistán aumentaron aún más el número total de medallas.

Cuatro medallas de bronce para Uzbekistán

Los representantes de la selección también subieron al podio en otras cuatro categorías de peso. En 57 kg, Nodirbek Jumanazarov, en 74 kg, Muhammadrasul Qo‘ldoshev, en 86 kg, Bobur Islomov y en 125 kg, Sardorbek Xolmatov ganaron las medallas de bronce.

Cabe destacar que, en las categorías de 74 y 125 kg, varios representantes de Uzbekistán se situaron entre los medallistas.

El balance de Uzbekistánen Xi’an

El balance final de la selección nacional fue el siguiente:

Oro — 3 medallas: Aktenge Keunimjayeva (50 kg), Begijon Qo‘ldoshev (74 kg), Sherzod Poyonov (97 kg).

Plata — 2 medallas: Sanjarbek Rustambekov (65 kg), Namoz Abdurashidov (125 kg).

Bronce — 4 medallas: Nodirbek Jumanazarov (57 kg), Muhammadrasul Qo‘ldoshev (74 kg), Bobur Islomov (86 kg), Sardorbek Xolmatov (125 kg).

Total — 9 medallas.

Un resultado importante en el torneo internacional

El China–Central Asia Elite Wrestling Tournament fue una nueva prueba internacional para los luchadores uzbekos. Que la selección conquistara nueve premios demuestra la competitividad de sus atletas en distintas categorías de peso.

Lo más importante es que los representantes de Uzbekistán no solo aumentaron su cosecha de medallas, sino que también ganaron tres títulos de campeones.

El torneo de Xi’an llegó a su fin, pero el regreso de los luchadores uzbekos con tres medallas de oro supone una buena señal antes de las próximas competiciones internacionales.

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