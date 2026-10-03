Sherzod Poyonov gana la medalla de plata en los Juegos Asiáticos

La delegación de Uzbekistán suma una nueva medalla en los Juegos Asiáticos de Aichi–Nagoya-2026. Sherzod Poyonov, miembro de nuestra selección nacional de lucha libre, finalizó la competición con una medalla de plata en la categoría de -97 kg.

En el combate final decisivo, nuestro compatriota se enfrentó a un representante de Irán. En un reñido duelo por la medalla de oro, Poyonov cayó ante su oponente y se adjudicó el segundo lugar de los Juegos Asiáticos.

La lucha por el oro en la final

Sherzod Poyonov representó a Uzbekistán en la categoría de -97 kg en Aichi–Nagoya-2026.

Tras avanzar con éxito hasta la etapa decisiva del torneo, nuestro compatriota se midió ante el representante iraní en la final.

Sin embargo, el rival se impuso en la lucha por el título.

Resultado: Sherzod Poyonov obtiene la medalla de plata.

Aunque perdió el último combate por el oro, Poyonov terminó los Juegos Asiáticos en el segundo escalón del podio.

Una nueva medalla para la delegación de Uzbekistán

La medalla de plata de Sherzod Poyonov es una valiosa adición al medallero de la delegación uzbeka en Aichi–Nagoya-2026.

La lucha libre es uno de los deportes clave en los que los representantes de nuestro país compiten por medallas en los Juegos Asiáticos.

En esta ocasión, nuestro representante en la categoría de -97 kg llegó a la final y sumó una medalla de plata para Uzbekistán.

El segundo escalón del podio

De esta manera, Sherzod Poyonov registró el segundo mejor resultado en su categoría de peso en los Juegos Asiáticos de Aichi–Nagoya-2026.

Aunque la medalla de oro se escapó, llegar a la final demostró la excelente participación del luchador uzbeko en el torneo.

La medalla de plata de Poyonov queda registrada como un nuevo logro para la delegación de Uzbekistán en Aichi–Nagoya-2026.