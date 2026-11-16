En Jizzakh, un profesor hirió gravemente a un alumno de octavo grado

En una de las escuelas de la región de Jizzakh, un profesor ejerció violencia contra un alumno de octavo grado, causándole una lesión en la cabeza. El incidente ocurrió en el distrito de Sharof Rashidov.

Se informó que el docente golpeó al estudiante en la cabeza con un puntero. El Departamento regional de Educación y Ciencia emitió una respuesta oficial sobre el caso.

Tras el suceso, el contrato laboral del profesor fue rescindido ese mismo día. Asimismo, se impuso una medida disciplinaria al director de la escuela, consistente en una multa del 30 % de su salario mensual promedio.

El departamento destacó que proteger los derechos, el honor y la dignidad de los estudiantes es una tarea fundamental. Además, se señaló que no se permitirá ninguna presión física o psicológica contra los niños y que tales actos son estrictamente condenados.