¡Oro para Takhmina Ikromova! Nuestra gimnasta se convierte en triple campeona de los Juegos Asiáticos

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¡Oro para Takhmina Ikromova! Nuestra gimnasta se convierte en triple campeona de los Juegos Asiáticos

Takhmina Ikromova, líder del equipo nacional de gimnasia rítmica de Uzbekistán, ofreció una verdadera exhibición en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 en Japón. Nuestra talentosa atleta demostró ser imbatible en las pruebas del concurso completo individual, sumando una nueva medalla de oro para nuestro país.

Según el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, Ikromova impresionó a los jueces y al público con su ejecución impecable en las finales decisivas.

112.950 puntos: Superior a todas sus rivales

En la fase final del concurso completo individual, compitiendo contra las mejores gimnastas del continente, nuestra compatriota demostró plenamente su destreza, elegancia y técnica de alto nivel:

  • Al finalizar los ejercicios de la final, Takhmina Ikromova acumuló un total de 112.950 puntos en su cuenta.

  • Gracias a este gran resultado, superó a sus principales rivales, ocupando el escalón más alto del podio y convirtiéndose en campeona de los Juegos Asiáticos.

Un éxito histórico: triple campeona de los Juegos Asiáticos

Esta victoria no es solo una medalla más para Takhmina Ikromova, sino un logro histórico de gran magnitud:

  • Esta es la tercera medalla de oro de nuestra atleta en la historia de los Juegos Asiáticos.

  • De esta manera, Takhmina Ikromova consolidó su título honorífico de triple campeona de los Juegos Asiáticos y demostró una vez más su liderazgo absoluto en la gimnasia rítmica continental.

Esta medalla de oro contribuyó significativamente a mejorar la posición de la delegación de Uzbekistán en el medallero general.

Takhmina IkromovaAichi-Nagoya-2026Gimnasia RítmicaJuegos AsiáticosUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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