Inigualable en el continente: Corea del Sur gana los Juegos Asiáticos por cuarta vez consecutiva

La final del torneo de fútbol masculino de los Juegos Asiáticos, celebrada en Japón, se convirtió en un duelo de alto nivel. En el partido decisivo por la medalla de oro, Corea del Sur la selección nacional sub-23 se enfrentó al anfitrión, Japón.

En una final intensa y reñida, los jóvenes futbolistas coreanos lograron una victoria mínima pero valiosísima de 1-0, demostrando una vez más su hegemonía absoluta en el fútbol continental.

El gol decisivo y un éxito histórico

El único gol que decidió el destino del encuentro se marcó a mediados de la segunda parte:

en el minuto 61, Corea del Sur el delantero del equipo Ji-Sung Eom aprovechó un hueco en la defensa rival para batir la portería japonesa y abrir el marcador: 1-0.

Durante el tiempo restante, por mucho que la selección juvenil de Japón intentó igualar el marcador, no pudo superar la ordenada defensa coreana.

Tercera victoria en una final contra Japón

Este éxito abre una nueva página en la historia del fútbol de Corea del Sur:

es el cuarto título consecutivo en los Juegos Asiáticos para los coreanos.

Cabe destacar que Corea del Sur ha ganado el trofeo venciendo a su eterno rival, Japón, en la final por tercera vez consecutiva.

Recordemos que en el partido por el tercer puesto de esta competición, Uzbekistán sub-23 perdió ante China en la tanda de penaltis (2-2 en el tiempo reglamentario, 3-4 en penaltis) y terminó el torneo en cuarto lugar.

Juegos Asiáticos. Final

Corea del Sur sub-23 — Japón sub-23 1:0

Gol: Ji-Sung Eom (61).