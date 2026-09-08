Sensación: El Al-Hilal derrotado inesperadamente por el Neom en casa

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Sensación: El Al-Hilal derrotado inesperadamente por el Neom en casa

La séptima jornada de la Saudi Pro League estuvo llena de sorpresas. El Al-Hilal, líder indiscutible y gran favorito, dejó a todos atónitos al caer derrotado ante su propia afición. ¿Cómo pudo tropezar el equipo plagado de estrellas y cuál fue la razón principal de esta derrota? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: la situación en la tabla de posiciones que determinará el destino del líder.

Los momentos desastrosos que cambiaron el rumbo del partido

Se esperaba que el encuentro comenzara con ataques de los locales, pero un escenario distinto dominó el campo:

  • Autogol temprano: Apenas en el minuto 15, el experimentado defensa Koulibaly marcó en propia puerta, regalando el tanto al rival.

  • El golpe definitivo: Casi al finalizar la primera parte, en el minuto 45, Koné anotó el segundo gol para los visitantes, dejando el marcador en una situación crítica.

«No esperábamos este resultado. En el campo, cada error nos costó caro», — comentaron los expertos en el análisis post-partido.

Cambios en el encuentro y en la tabla de posiciones

Este enfrentamiento y el desempeño de los equipos se reflejan en las siguientes cifras:

Equipos

Marcador

Goles y autores

Al-Hilal – Neom

0:2

Koulibaly (15, autogol), Koné (45)

  • Alineación titular del Al-Hilal: Al-Owais, Mahzari, Tambakti (Mandash, 46), Koulibaly, Al-Harbi (Al-Dawsari, 46), Neves, Martinelli (Al-Mutairi, 85), Milinković-Savić, Summerville, Kanno, Watkins.

¿Dónde está la solución a la intriga?

Es natural que muchos piensen que, tras esta derrota, el Al-Hilal ha perdido el primer puesto. Pero el secreto y la solución es que, gracias a los puntos perdidos por sus rivales y su colchón de puntos previo, el Al-Hilal, con 15 puntos, sigue siendo el líder! Por su parte, el Neom, tras esta victoria revolucionaria, sumó 12 puntos y ascendió inesperadamente al cuarto lugar.

¿Crees que el Al-Hilal podrá recuperarse rápidamente de esta derrota impactante o estamos ante el inicio de una crisis? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta noticia con tus amigos amantes del fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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