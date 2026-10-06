Lionel Messi pone fin a su carrera con Argentina

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se prepara para el último partido de su gloriosa carrera internacional de 21 años. Según Goal.com, el legendario delantero de 39 años vestirá la camiseta nacional por última vez el martes por la noche en el «Estadio Monumental» de Buenos Aires en un encuentro contra la selección de Benín. Se espera que este partido sea un evento muy emotivo e inolvidable para la comunidad futbolística mundial y millones de aficionados. Así lo informa Goal.com informa .

En el centro de entrenamiento de Ezeiza, el equipo dirigido por Lionel Scaloni completó sus últimos preparativos tácticos. En la sesión final, no solo estuvieron presentes los jugadores actuales, sino también compatriotas destacados del pasado, incluido Pocho Lavezzi, para mostrar su apoyo al capitán. Durante el entrenamiento, se notó un ambiente cálido y amistoso entre los jugadores.

Actualmente, el experimentado delantero es el poseedor del récord absoluto con 207 partidos disputados y 125 goles marcados con la selección. En el partido solemne contra Benín, tendrá la oportunidad de aumentar aún más esta cifra. Tras el entrenamiento, Lionel Messi compartió sus sentimientos en sus redes sociales publicando fotos conmovedoras: «Momentos especiales que sé que voy a extrañar...»

Cambios en la plantilla y camiseta especial

Ante el próximo partido de despedida, varios miembros experimentados de la selección han regresado al equipo. En particular, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Nicolás Tagliafico, quienes tuvieron descanso en partidos anteriores, se han reincorporado al equipo principal. También se confirmó que Leandro Paredes, suspendido, apoyará a su capitán desde las gradas.

Sin embargo, hay bajas. Debido a la prohibición de viaje impuesta por el club Roma, Paulo Dybala y Nahuel Molina no podrán participar en este encuentro. Para el entrenador Lionel Scaloni, este partido no es solo una despedida de una leyenda, sino también un paso importante para probar a las nuevas generaciones antes del próximo ciclo de torneos.

Para honrar el inmenso legado de su capitán en el fútbol internacional, el equipo lucirá una camiseta especialmente diseñada para este partido. La equipación lleva motivos del Sol de Mayo y ramas de laurel, que simbolizan los grandes servicios del jugador.

Tras el pitido final en Buenos Aires, el ocho veces ganador del «Balón de Oro» centrará toda su atención en su carrera con el Inter Miami en EE. UU. Scaloni y sus pupilos comenzarán una nueva era sin su líder.