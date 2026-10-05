La selección de Uzbekistán en la división élite: ¿Cuál es el nuevo mecanismo para clasificar al Mundial 2034?

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La selección de Uzbekistán en la división élite: ¿Cuál es el nuevo mecanismo para clasificar al Mundial 2034?

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) está emprendiendo una reforma histórica que prevé cambios importantes en el calendario del fútbol continental y en el sistema de eliminatorias. Asean Football según la información proporcionada, la organización planea lanzar oficialmente una nueva competición a partir de 2030: la Liga de Naciones de la AFCestá en fase de planificación.

Esta competición no será solo una copa independiente, sino que servirá como el torneo principal integrado plenamente en el sistema oficial de clasificación para la Copa Mundial 2034. Como resultado, los aburridos partidos amistosos serán reemplazados por enfrentamientos estratégicos serios.

47 equipos y 3 divisiones: ¿Cuál será el formato del torneo?

De acuerdo con el nuevo proyecto propuesto, las 47 selecciones nacionales miembros de la AFC serán divididas en tres ligas (divisiones) según su ranking y potencial:

  • División superior (élite): Las 18 mejores selecciones nacionales del continente;

  • Otras divisiones: Todos los demás equipos se distribuirán entre la 2ª y 3ª división;

  • Ascensos y descensos: El torneo aplicará un sistema clásico de rotación con ascensos y descensos entre divisiones.

¿Cómo se distribuirán los cupos para el Mundial 2034?

La fase de la Liga de Naciones vinculada a las eliminatorias mundialistas se convertirá en la vía principal y más accesible para que las selecciones del continente lleguen al Mundial:

  • 6 cupos directos: Al finalizar los partidos de la división superior, los equipos clasificados del 1º al 6º lugar obtendrán la clasificación directa para la Copa Mundial 2034;

  • Posibilidad de play-off: Las 4 selecciones que ocupen los puestos del 7º al 10º en la división élite disputarán un play-off por los 2 cupos directos adicionales asignados a Asia;

  • Lucha intercontinental: El equipo clasificado justo después de los ganadores del play-off obtendrá el derecho a participar en el torneo de repesca intercontinental.

Una oportunidad adicional y ventajosa para Uzbekistán

Habiendo asegurado por primera vez en su historia la clasificación para la Copa Mundial 2026, la selección nacional de Uzbekistán mantiene constantemente su posición y ranking en el fútbol asiático.

Según los expertos, nuestros representantes ocuparán un lugar permanente en la división más alta del nuevo sistema. Esto le otorga a Uzbekistán una ventaja estratégica inmensa para medirse regularmente con los grandes del continente, ganar experiencia y, lo más importante, resolver la clasificación para el Mundial 2034 directamente a través de la Liga de Naciones, sin las dificultades de las eliminatorias tradicionales por etapas.

Confederación Asiática de FútbolLiga de Naciones de la AFCCopa Mundial 2034Selección de UzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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