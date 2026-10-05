Choque de titanes en peso pesado: Alex Pereira se enfrenta a Sergei Pavlovich

El próximo megacombate esperado por los fans en el mundo de la UFC ha sido confirmado oficialmente. El ex campeón de la organización en dos categorías de peso, el fenómeno brasileño Alex Pereira disputará su próximo encuentro contra el peligroso noqueador ruso, clasificado n.º 2 en la división de peso pesado, Sergei Pavlovich.

Según la información del sitio oficial de la promoción, el enfrentamiento entre los dos peleadores explosivos tendrá lugar el 12 de diciembre en el evento numerado UFC 335 que se organizará en Las Vegas, EE. UU., y tendrá el estatus de co-main event.

Aunque no es por un título, este combate de 5 asaltos

dada la importancia del duelo y su estatus de aspirante al título, la dirección de la UFC ha fijado la duración del combate en 5 asaltos :

Combate de posiciones: Se espera que el ganador de este enfrentamiento se convierta en el aspirante oficial al cinturón de campeón de peso pesado;

Garantía de KO: Ambos peleadores poseen algunos de los golpes más potentes en la historia de las artes marciales, por lo que la probabilidad de que el combate termine antes de tiempo es muy alta.

Estado y estadísticas de los peleadores

Ambos aspirantes entran al octágono tras sus últimos resultados significativos:

Sergei Pavlovich (21-3): El maestro ruso de los pesos pesados subió al octágono por última vez en mayo durante el UFC Fight Night 277 donde demostró una vez más su fuerza devastadora al noquear al brasileño Tallison Teixeira antes del límite;

Alex Pereira (13-4): «Poatan» sufrió una derrota por nocaut técnico en su último combate el 14 de junio contra el ex campeón interino Ciryl Gane. Este combate es una cuestión de vida o muerte para la estrella brasileña para recuperar su lugar en la división de peso pesado y volver a la carrera por el título.

La noche del 12 de diciembre en Las Vegas promete ser uno de los combates más candentes del año, decidiendo quién será el líder entre los reyes del peso pesado.